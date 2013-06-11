Приморским школьникам рекомендуют начинать трудовую биографию "в белую"

С началом лета у 10 тысяч школьников Приморья появилась возможность работать и зарабатывать, совмещая это с отдыхом от учебного процесса. Работодатель, выплачивая заработную плату в соответствии с трудовым договором, обязан уплачивать за несовершеннолетних страховые взносы в ПФР. А это возможно только при наличии у молодого работника свидетельства о регистрации в системе обязательного пенсионного страхования – СНИЛС.

Следует отметить, что присвоенный при получении СНИЛС персональный номер индивидуального лицевого счета (ИЛС) будет сопровождать человека в течение всей жизни, и даже в случае потери СНИЛСа или необходимости смены фамилии выдается дубликат или новая карточка, но при этом номер ИЛС не меняется.

Чтобы получить страховое свидетельство, нужно обратиться с заявлением в любое управление (отдел) ПФР с документом, удостоверяющим личность. На детей до 14 лет заявление должен написать один из родителей.

На сегодняшний день средний размер заработной платы для школьника составляет 5 205 руб. (МРОТ в Приморье) в месяц. Дополнительно в период временного трудоустройства подросткам выплачивается материальная поддержка в размере 1020 руб. в месяц за счет средств краевого бюджета.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.