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Приморским школьникам рекомендуют начинать трудовую биографию "в белую"
С началом лета у 10 тысяч школьников Приморья появилась возможность работать и зарабатывать, совмещая это с отдыхом от учебного процесса. Работодатель, выплачивая заработную плату в соответствии с трудовым договором, обязан уплачивать за несовершеннолетних страховые взносы в ПФР. А это возможно только при наличии у молодого работника свидетельства о регистрации в системе обязательного пенсионного страхования – СНИЛС.
Следует отметить, что присвоенный при получении СНИЛС персональный номер индивидуального лицевого счета (ИЛС) будет сопровождать человека в течение всей жизни, и даже в случае потери СНИЛСа или необходимости смены фамилии выдается дубликат или новая карточка, но при этом номер ИЛС не меняется.
Чтобы получить страховое свидетельство, нужно обратиться с заявлением в любое управление (отдел) ПФР с документом, удостоверяющим личность. На детей до 14 лет заявление должен написать один из родителей.
На сегодняшний день средний размер заработной платы для школьника составляет 5 205 руб. (МРОТ в Приморье) в месяц. Дополнительно в период временного трудоустройства подросткам выплачивается материальная поддержка в размере 1020 руб. в месяц за счет средств краевого бюджета.
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