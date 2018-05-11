Во Владивосток на МедиаСаммит-2018 прилетит ИКРА

Эксперты Школы креативного мышления расскажут о бизнес-стратегии, креативных методах и компетенциях будущего

Преподаватели одного из самых успешных образовательных проектов в сфере маркетинга в России — школы креативного мышления ИКРА — выступят в качестве экспертов на Дальневосточном МедиаСаммите-2018, который состоится 6-8 июня в кампусе ДВФУ. Виктория Дерюгина, Иван Дьяченко и Дмитрий Рафальский расскажут об уникальной бизнес-стратегии, креативных методах и компетенциях будущего.

Дальневосточный МедиаСаммит-2018 пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока, вместе с приглашенными экспертами и представителями делегации иностранных журналистов, обсудят актуальные вопросы отрасли, последние тренды журналистики и медиабизнеса.

Значимое место на форуме займут воркшопы от преподавателей школы креативного мышления ИКРА, которые будут интересны маркетологам, специалистам в области SMM и PR, креативным директорам, креаторам, журналистам, менеджерам, продюсерам, арт-директорам, владельцам бизнеса и многим другим.

Досье "Золотого Рога": Первая ИКРА была запущена в апреле 2009 года как проект для подготовки digital-продюсеров, но уже к 2012 году стала полноценной школой коммуникаций, которая выпускала специалистов для работы в самых разных рекламных отраслях, не только в digital (ATL, BTL, event, пиар, маркетинг). Сейчас ИКРА — это школа креативного и стратегического мышления, с уникальной креативной методологией, основанной на опыте работы в коммуникациях и знаниях об интерактивных системах. Школа готовит специалистов для работы в креативных агентствах, исследовательских компаниях, дизайн-студиях и многих других организациях, где нужны сильные специалисты в области креатива и стратегии.

Воркшопы для участников МедиаСаммита-2018 проведут:

Виктория Дерюгина – основатель Dedu.center, преподаватель Школы креативного мышления ИКРА. Виктория расскажет, как малому бизнесу вырастить бизнес-стратегию.

Иван Дьяченко – креативный директор с 15-летним стажем и широкой специализацией, курирует корпоративные программы для таких клиентов как Яндекс, Danone, Сбербанк. Иван проведёт воркшоп под названием "Переизобретаем бизнес на салфетке: как креативные методологии помогают придумывать сервисы, товары, услуги и даже целые бизнесы".

О креативном мышлении как компетенции будущего, расскажет основатель агентства BrandingLab Дмитрий Рафальский.

Досье "Золотого Рога": Пятый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширит горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, Администрация Приморского края, Тихоокеанский МедиаСоюз, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.

Издательская компания "Золотой Рог" выступает информационным партнером Пятого Дальневосточного МедиаСаммита во Владивостоке.