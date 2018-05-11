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Дальневосточный МедиаСаммит-2018 подготовил участникам профессиональные пакеты на выбор
Форум предлагает различные варианты регистрации для отдельных представителей медиасообщества и делегаций
Для гостей Дальневосточного МедиаСаммита-2018 подготовили несколько пакетов участников. Все желающие могут бесплатно зарегистрироваться на форум и посетить более 40 секций с участием топовых федеральных спикеров. Гости форума, желающие получить более прикладные знания в области маркетинговых и медиакоммуникаций, могут выбрать профессиональные пакеты при регистрации на сайте мероприятия, сообщает ИА PrimaMedia.
Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит – в этом году традиционно предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил новые индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций.
- Второй год подряд мы предлагаем нашим участникам несколько индивидуальных пакетов участия в Дальневосточном МедиаСаммите. В базовом варианте они получат секции по медийным направлениям, мастер-классы для редакторов, журналистов, видеооператоров. Для организации мероприятий с участием экспертов по этим направлениям и предусмотрена субсидия от администрации Приморского края. Но с каждым годом форум расширяет свои границы, расширяет аудиторию. Мы приглашаем ведущих федеральных экспертов в области digital-маркетинга, SMM, медиаменеджмента и др., которые готовы провести на полях МедиаСаммита прикладные мастер-классы и предметные дискуссии. Именно такие мероприятия с ограниченным числом участников и включены в пакеты "GOLD" и "PLATINUM". Их стоимость рассчитана исходя из фактических затрат на перелет и проживание экспертов, а программа мастер-классов будет открываться по мере достижения договоренностей с теми или иными спикерами. Как организаторы, мы сделаем все возможное для того, чтобы все участники мероприятия получили максимально полезные знания и навыки – отметил председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.
Базовый пакет "Медиа"
Стандартный бесплатный пакет участника. Открывает доступ к основной части программы: тематическим секциям и мастер-классам, участию в работе дискуссионных площадок и круглых столов.
Профессиональный пакет " GOLD" (6000 рублей)
Расширенный пакет участника. Помимо всех предложений базового пакета, "GOLD" предлагает возможность участия во всех тематических секциях и мастер-классах (включая закрытые), в любых прикладных воркшопах МедиаСаммита. Подойдет предпринимателям, маркетолога, SMM— и PR-специалистам, HR-специалистам. Предполагает доступ к дополнительной части программы и закрытым секциям по e-commerce, SMM и PR, участие в воркшопах, а также доступ к материалам, презентациям и видео всех сессий.
Полный пакет " PLATINUM " (11 000 рублей)
Максимальный пакет участника. Подойдет собственникам бизнеса, топ-менеджерам, предпринимателям, маркетологам, SMM— и PR-специалистам, HR-специалистам. Помимо всех предложений профессионального пакета, " PLATINUM " предлагает участникам дополнительные сервисные преимущества – выделенная стойка регистрации, проход на мастер-классы и лекции вне очереди, VIP-места на каждом мероприятии, кофе-брейки и обед, гарантированное парковочное место на стоянке ДВФУ.
Пакет "Делегация"
Пакет "Делегация" рассчитан на группы от 3 человек, представляющих одну организацию.В рамках пакета организация может приобрести от 3 профессиональных пакетов "GOLD" со скидкой 15%.
Выбрать подходящий вариант участия можно здесь. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (902)056-44-41, mediasummit@primamedia.ru.
Досье "Золотого Рога": Пятый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширит горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что сделает его глобальной коммуникационной площадкой Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, Администрация Приморского края, Тихоокеанский МедиаСоюз, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.
Издательская компания "Золотой Рог" выступает информационным партнером Пятого Дальневосточного МедиаСаммита во Владивостоке.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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