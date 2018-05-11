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Ночью во Владивостоке начнётся ремонт переезда в районе "ДСК"
В ночь с 11 на 12 мая во Владивостоке начнётся ремонт переезда по улице Деревенской в районе остановки «ДСК». На участок выйдут дорожные строители, которые выполнят благоустройство дороги, прилегающей к переезду, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостоке.
Работы по ремонту переезда начнутся с демонтажа неиспользуемых железнодорожных путей, затем подрядная организация восстановит асфальтобетонное покрытие на межпутье. Планируется, что за выходные дни участок будет отремонтирован, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
Железнодорожный переезд в районе остановки общественного транспорта «ДСК» – самый разрушенный в городе, повреждения асфальтового покрытия препятствуют быстрому и безопасному движению транспорта. Здесь проходит три железнодорожных ветки, одна из которых принадлежит Владивостокской дистанции пути ОАО «РЖД», а остальные две – ОАО «Фирма Аврора». Восстановительные работы будут проведены за счёт средств собственников путей.
Напомним, привести в порядок участок дороги по улице Деревенской в районе остановки общественного транспорта «ДСК» поручил глава Владивостока Виталий Веркеенко. Во время рабочей поездки по дорогам, которые отремонтируют в этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» глава города обратил внимание на неудовлетворительное состояние дороги в районе железнодорожного переезда около «тёщиного языка». Специалисты администрации Владивостока проработали вопрос ремонта с собственниками путей, принято решение о проведении восстановительных работ.
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