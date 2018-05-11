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За незаконную перепланировку квартир в Приморье будут штрафовать по полной

11 Мая 2018, 16:26 | Приморье

Государственная жилищная инспекция Приморья предупреждает: самовольные переустройство и перепланировка жилого помещения являются административным правонарушением.

Как сообщили в краевой жилинспекции, от муниципалитетов поступают материалы о привлечении к административной ответственности собственников и нанимателей жилых помещений, нарушивших порядок переустройства жилых помещений.

«Так, только за первый квартал 2018 года Арсеньевским отделом на основании материалов проверки составлено три протокола в отношении физических лиц за незаконную перепланировку жилых помещений. Нарушителей жилищного законодательства оштрафовали на 6 тысяч рублей», - сообщили в ведомстве.

Специалисты пояснили, что переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт этого помещения. Под перепланировкой жилого помещения понимается изменение его конфигурации, которая также требует внесения изменения в техпаспорт.

В жилинспекции привели пример, когда хозяина вновь купленной квартиры оштрафовали за то, что прежний владелец незаконно перепланировал жильё.

«Перед приобретением квартиры покупатель должен был убедиться в том, что никаких незаконных действий по перепланировке или переустройству жилья не производилось», - пояснили эксперты.

Переустройство помещения проводится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления. Собственник помещения, которое было самовольно переустроено или перепланировано, обязан привести такое жильё в прежнее состояние.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: недвижимость  перепланировка 



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