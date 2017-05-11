В Приморье стремительно растет число брошенных домов

О чем рассказывают предварительные итоги сельскохозяйственной переписи

Майские праздники традиционно являются для приморцев поводом отправиться на дачи и огороды. Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая прошла летом 2016 года, коснулась и их тоже. И хотя ее официальные итоги будут подведены позже, статистикам Приморья есть что сказать по этому поводу уже сегодня. Об этом деловой газете «Золотой Рог» рассказала заместитель руководителя Приморскстата Елена ФИЛОНОВА.

Интерес к дачам остался в прошлом

- Начиная с 1971 года садоводческие объединения и дачные хозяйства в крае росли высокими темпами. Пик их расцвета пришелся на 1991-2000 годы: выживать в постперестроечное время приморцам помогали огороды. В 2001-м рост хозяйств остановился и постепенно пошел на убыль. За последние 10 лет, с момента предыдущей сельхозпереписи, число садоводческих хозяйств снизилось на 20%.

В сохранившихся личных подсобных хозяйствах Приморья налицо структурные изменения. Число тех, кто производит сельхозпродукцию для личных нужд, становится меньше. И хотя основная часть респондентов по-прежнему сажает огороды, их постепенно становится меньше - 85% (в 2006-м их было 95%). Остальные разбивают на участках лужайки, занимаются ландшафтным дизайном, высаживают цветы.

В целом в приморских сельскохозяйственных организациях за последнее десятилетие на 14% сократилась площадь сельхозугодий, в личных подсобных хозяйствах - в 1,6 раза.

Однако площадь сельхозугодий, обрабатываемых фермерами и индивидуальными предпринимателями, увеличилась в 2,4 раза.

Выросла в Приморье и доля заброшенных домов - с 2,5% до 9%. Это характерно для пришедших в упадок сельских поселений, где пустующую недвижимость продавать элементарно некому.

Страусы больше не экзотика

Если сравнивать с предыдущей сельхозпереписью 2006 года, то число сельскохозяйственных организаций в крае сократилось - с 466 до 318 предприятий, сегодня на них трудятся 8694 приморца. На 500 единиц меньше стало и крестьянско-фермерских хозяйств, сегодня их 1254. А вот индивидуальных предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, на 12% стало больше - 282. У фермеров и индивидуальных предпринимателей работает 4000 жителей края.

В то время как поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях края снизилось на 33%, а в личных подсобных хозяйствах - почти на 40%, у фермеров и индивидуальных предпринимателей оно выросло в 7 раз. Втрое больше фермеры разводят свиней (сельхозорганизации - в пять раз), в 29 (!) раз - птицы и почти в 3 раза - лошадей.

Кроме того, в фермерских хозяйствах живут пятнистые олени, ослы, норки, нутрии, маралы и даже верблюды. Не говоря уже о страусах, которые давно перестали быть в Приморье экзотикой.

Хорошо развивается в крае пчеловодство, особенно в личных подсобных хозяйствах. По объемам производства меда Приморье по-прежнему является лидером на Дальнем Востоке.

Газонокосилкой не удивить

Не обделены жители края и сельскохозяйственной техникой. В личных подсобных хозяйствах у каждой третьей семьи есть газонокосилка. Каждая седьмая - имеет мотоблок или мотокультиватор со сменными насадками. Каждая восьмая - грузовой автомобиль, каждая вторая - легковой. В среднем на каждые восемнадцать семей в крае имеется трактор.

Также в собственности у приморцев есть доильные аппараты, крупорушки, мукомольное оборудование.

Досье "Золотого Рога": В Приморье в ходе Всероссийской сельхозпереписи было обследовано 173584 объекта, включая 318 сельхозорганизаций, 1536 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 170365 личных подсобных хозяйств населения (в городской местности на выборочной основе), а также 1269 садоводческих объединений, 46 - огороднических и 50 - дачных. Предварительные итоги обследования будут обобщены в конце 2017 года.

Рузанна ТЯПКИНА.