Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье стремительно растет число брошенных домов
О чем рассказывают предварительные итоги сельскохозяйственной переписи
Майские праздники традиционно являются для приморцев поводом отправиться на дачи и огороды. Всероссийская сельскохозяйственная перепись, которая прошла летом 2016 года, коснулась и их тоже. И хотя ее официальные итоги будут подведены позже, статистикам Приморья есть что сказать по этому поводу уже сегодня. Об этом деловой газете «Золотой Рог» рассказала заместитель руководителя Приморскстата Елена ФИЛОНОВА.
Интерес к дачам остался в прошлом
- Начиная с 1971 года садоводческие объединения и дачные хозяйства в крае росли высокими темпами. Пик их расцвета пришелся на 1991-2000 годы: выживать в постперестроечное время приморцам помогали огороды. В 2001-м рост хозяйств остановился и постепенно пошел на убыль. За последние 10 лет, с момента предыдущей сельхозпереписи, число садоводческих хозяйств снизилось на 20%.
В сохранившихся личных подсобных хозяйствах Приморья налицо структурные изменения. Число тех, кто производит сельхозпродукцию для личных нужд, становится меньше. И хотя основная часть респондентов по-прежнему сажает огороды, их постепенно становится меньше - 85% (в 2006-м их было 95%). Остальные разбивают на участках лужайки, занимаются ландшафтным дизайном, высаживают цветы.
В целом в приморских сельскохозяйственных организациях за последнее десятилетие на 14% сократилась площадь сельхозугодий, в личных подсобных хозяйствах - в 1,6 раза.
Однако площадь сельхозугодий, обрабатываемых фермерами и индивидуальными предпринимателями, увеличилась в 2,4 раза.
Выросла в Приморье и доля заброшенных домов - с 2,5% до 9%. Это характерно для пришедших в упадок сельских поселений, где пустующую недвижимость продавать элементарно некому.
Страусы больше не экзотика
Если сравнивать с предыдущей сельхозпереписью 2006 года, то число сельскохозяйственных организаций в крае сократилось - с 466 до 318 предприятий, сегодня на них трудятся 8694 приморца. На 500 единиц меньше стало и крестьянско-фермерских хозяйств, сегодня их 1254. А вот индивидуальных предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, на 12% стало больше - 282. У фермеров и индивидуальных предпринимателей работает 4000 жителей края.
В то время как поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях края снизилось на 33%, а в личных подсобных хозяйствах - почти на 40%, у фермеров и индивидуальных предпринимателей оно выросло в 7 раз. Втрое больше фермеры разводят свиней (сельхозорганизации - в пять раз), в 29 (!) раз - птицы и почти в 3 раза - лошадей.
Кроме того, в фермерских хозяйствах живут пятнистые олени, ослы, норки, нутрии, маралы и даже верблюды. Не говоря уже о страусах, которые давно перестали быть в Приморье экзотикой.
Хорошо развивается в крае пчеловодство, особенно в личных подсобных хозяйствах. По объемам производства меда Приморье по-прежнему является лидером на Дальнем Востоке.
Газонокосилкой не удивить
Не обделены жители края и сельскохозяйственной техникой. В личных подсобных хозяйствах у каждой третьей семьи есть газонокосилка. Каждая седьмая - имеет мотоблок или мотокультиватор со сменными насадками. Каждая восьмая - грузовой автомобиль, каждая вторая - легковой. В среднем на каждые восемнадцать семей в крае имеется трактор.
Также в собственности у приморцев есть доильные аппараты, крупорушки, мукомольное оборудование.
Досье "Золотого Рога": В Приморье в ходе Всероссийской сельхозпереписи было обследовано 173584 объекта, включая 318 сельхозорганизаций, 1536 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 170365 личных подсобных хозяйств населения (в городской местности на выборочной основе), а также 1269 садоводческих объединений, 46 - огороднических и 50 - дачных. Предварительные итоги обследования будут обобщены в конце 2017 года.
Рузанна ТЯПКИНА.
Новости тематики
- В Приморье стремительно растет число брошенных домов
- В Приморье возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы поселения
- В Приморском крае увеличат производство свинины
- "Дачная амнистия" будет действовать еще один год
- Хлебопеки Приморья предупредили о скором росте цен на хлеб
- Грушевым и яблоневым садам Приморского края угрожает плодовый ожог
- Село Душкино уже вдвое старше Находки
Новости раздела
- Амурский тигр Владик вернется в дикую природу нацпарка "Бикин" в Приморье
- Предприниматели поддерживают проект "Посмотри на Владивосток"
- В Приморье начал вещание детский познавательный телеканал "О!"
- Во Владивостоке участников МедиаСаммита ждут уникальные мастер-классы и воркшопы
- Приморцы не спешат в присяжные заседатели по уголовным делам
- Во Владивостоке "расцвели" фонтаны и тюльпаны
- В Приморье стремительно растет число брошенных домов
- Участники Дальневосточного МедиаСаммита во Владивостоке могут воспользоваться новым сервисом
- В ближайшие сутки погода в Приморье ухудшится
- В Приморском океанариуме дельфины научились рисовать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Население Приморья продолжает сокращаться
- В Приморье "Лесную поляну" попросили покинуть поляну
- Начало работы паромной линии Владивосток – Расон может стать поводом для войны
- Фестиваль черно-белого кино начала XX века продолжается
- Главный тренер "Луча-Энергия": Как играть, когда в клубе бардак продолжается?
- В Приморье стремительно растет число брошенных домов
- Приморские ТОРы завалят федеральными деньгами
- Заглянет ли Путин на днях во Владивосток?
- В Приморье доходы губернатора никого не впечатлили
- Учредитель несостоявшегося резидента Свободного порта Владивосток с легкой руки банкиров попал под наблюдение