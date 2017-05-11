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В ближайшие сутки погода в Приморье ухудшится
Над Китаем будет кружить циклонический вихрь, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Завтра 12 мая, фронтальные разделы циклона принесут в Приморье кратковременные дожди с грозами. Облачная погода и вторжение холодного воздуха с Охотского моря понизят температуру воздуха на 3−5 градусов. Увеличатся градиенты давления, что приведет к усилению ветра в крае до 10−18 м/сек. Ночной фон температуры воздуха от +10 °C на юге до −2 °C на северо-востоке. Максимальная температура днем +18…+26 °C, на юге +11…+17 °C, на восточном побережье +5…+10 °C.
Во Владивостоке ожидается облачная погода, туман, морось, временами переходящая в дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха ночью +5…+7 °C, днем температура повысится всего на 2−3 градуса.
Иван КРЫШАН.
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