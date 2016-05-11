В Ханкайском районе "дальневосточные гектары" еще не определены

На прошлой неделе стало известно, что закон о дальневосточном гектаре подписан президентом страны и с 1 июня участки земли будут доступны в отдельных муниципальных образованиях дальневосточных регионов. В Приморском крае этим муниципалитетом станет Ханкайский район. Сообщалось, что район, расположенный на берегу Ханки, примет 13 тыс. заявок и, соответственно, столько же гектаров будет выделено новым пользователям земли, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Но узнать, что это за участки земли, отобранные для выдачи желающим, в администрации Ханкайского района деловой газете «Золотой Рог» не удалось, поскольку в самом муниципалитете этот отбор в таких масштабах не производился. В отделе градостроительства и земельных отношений сообщили, что специалистами районной администрации было определено три земельных массива общей площадью 1 тыс. га. Эти участки расположены в следующих местах: в районе села Кировка - 150 га, рядом с селом Платоно-Александровским - около 450 га - и на землях бывшего совхоза села Владимиро-Петровка еще 400 га. Все эти участки относятся к землям сельхозназначения, а массив рядом с Кировкой сформирован из высококачественных пахотных земель. Если не считать леса, оврагов, ручьев и прочих неудобий, то свободной земли, стоящей на кадастровом учете в районе, по словам местных специалистов, в общем-то, больше и нет.

Кстати, интерес к землям, расположенным в районе Кировки, уже сейчас довольно высок. От них до Китая всего 10 км, что, в общем-то, и послужило причиной повышенного спроса со стороны различных компаний. «Мы будем биться за эти земли», - пообещал один из потенциальных инвесторов. Прямо противоположная ситуация с массивом рядом с Владимиро-Петровкой. Земли когда-то огромного рисоводческого совхоза давно приватизированы. Из них остался свободным участок в 400 га, затопленный водами Ханки. Случилось это затопление несколько лет назад по причине изменившегося гидрологического баланса озера. Как можно его теперь использовать, в Ханкайском районе не знают, но полагают, что, может быть, кто-то рискнет заняться там рыборазведением.

Как уже сообщалось, землю размером в один гектар можно получить для любых целей, не запрещенных законами РФ, например для строительства дома, ведения сельского хозяйства, занятия предпринимательством. В то же время в селах сельскохозяйственного района отсутствует мало-мальски пригодная инфраструктура. И если строить здания на новых участках земли, то создавать ее придется фактически с нуля. Кто сможет финансировать подобное строительство, в муниципалитете пока не знают. Специалисты надеются на то, что под этот закон о дальневосточном гектаре появятся какие-то программы инженерного обеспечения в случае, если земли не будут задействованы в сельскохозяйственном производстве.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.