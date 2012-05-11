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Владивосток подарил Арсеньеву фаер-шоу

11 Мая 2012, 12:36 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 11 мая, ZRPRESS. Торжественные мероприятия, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Арсеньеве начались накануне 9 Мая. На торжественное собрание в честь праздника собрались ветераны войны и труда, почетные жители города, руководители предприятий и организаций, представители политических партий и общественных объединений.

Жителей города с праздником поздравил глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН. Александр Алексеевич передал ветеранам низкий поклон и слова благодарности за их подвиг и героизм, за нашу мирную жизнь.

Глава города наградил Почетной грамотой за активное участие в патриотическом воспитании молодежи и в честь 67-й годовщины Победы ветерана войны Василия ДОНЕВСКОГО. Председатель городского Совета ветеранов войны и труда Василий КЛОКОВ вручил главе города А. Дронину Почетный знак в честь 25-летия краевой ветеранской организации - за личный вклад в развитие ветеранского движения Приморского края, чуткое и внимательное отношение к ветеранам войны и труда.

Ветеранов, всех жителей города поздравил с праздником председатель Думы городского округа Демьян ПОДЛЕННЫЙ. Подарком всем приглашенным стал концерт, посвященный Дню Победы, в подготовке и проведении которого приняли участие лучшие творческие силы ДК «Прогресс». 8 мая школьники и воспитанники детских садов города в рамках традиционной акции «Вахта памяти» принесли цветы к обелиску.

Мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли в школах, библиотеках, музее истории города, учреждениях образования и культуры – концерты, встречи с ветеранами, уроки мужества, выставки, конкурсы. Празднику Победы были посвящены спортивные мероприятия.

Накануне праздника все участники войны получили поздравительные открытки за подписью губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО – их лично вручили каждому ветерану работники отдела социальной защиты. Открытки с поздравлениями главы Арсеньевского городского округа А. Дронина и председателя городского Совета ветеранов войны и труда В. Клокова получили участники войны, труженики тыла, узники фашистских концлагерей.

Перед Днем Победы в Арсеньеве был объявлен благотворительный марафон «Солдатам Победы – с благодарностью». Средства на счет Совета ветеранов перечисляли предприниматели, предприятия и организации, жители города. Собранные средства были потрачены на поздравление участников войны, проведение праздничных мероприятий.

Основные праздничные мероприятия состоялись 9 Мая. В этот день по традиции с 9 утра на площади Славы прошла церемония возложения венков и цветов к обелиску, на котором увековечены имена жителей Семеновки, погибших в годы Великой Отечественной войны. Школьники города и волонтеры отдела по делам молодежи провели акцию «Георгиевская ленточка». В 10.00 состоялся традиционный митинг-реквием. Военнослужащие ближайших войсковых частей прошли по площади торжественным маршем, отдавая честь ветеранам.

После митинга в парке и возле Дворца культуры «Прогресс» началась концертная программа, которая продолжилась вечером. В парке «Восток» была организована игровая программа для детей. По традиции работала полевая кухня. Жителей и гостей города приглашали артисты на «Песенную поляну». Свои работы представили арсеньевские художники. В парке работали торговые ряды. Вечером на сцену возле ДК «Прогресс» вышли не только арсеньевские артисты и спортсмены с показательными выступлениями, но и гости из Владивостока, которые представили великолепное фаер-шоу. Вечером небо над Арсеньевым раскрасили огни праздничного салюта.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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