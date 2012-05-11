Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивосток подарил Арсеньеву фаер-шоу
ПРИМОРЬЕ, 11 мая, ZRPRESS. Торжественные мероприятия, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Арсеньеве начались накануне 9 Мая. На торжественное собрание в честь праздника собрались ветераны войны и труда, почетные жители города, руководители предприятий и организаций, представители политических партий и общественных объединений.
Жителей города с праздником поздравил глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН. Александр Алексеевич передал ветеранам низкий поклон и слова благодарности за их подвиг и героизм, за нашу мирную жизнь.
Глава города наградил Почетной грамотой за активное участие в патриотическом воспитании молодежи и в честь 67-й годовщины Победы ветерана войны Василия ДОНЕВСКОГО. Председатель городского Совета ветеранов войны и труда Василий КЛОКОВ вручил главе города А. Дронину Почетный знак в честь 25-летия краевой ветеранской организации - за личный вклад в развитие ветеранского движения Приморского края, чуткое и внимательное отношение к ветеранам войны и труда.
Ветеранов, всех жителей города поздравил с праздником председатель Думы городского округа Демьян ПОДЛЕННЫЙ. Подарком всем приглашенным стал концерт, посвященный Дню Победы, в подготовке и проведении которого приняли участие лучшие творческие силы ДК «Прогресс». 8 мая школьники и воспитанники детских садов города в рамках традиционной акции «Вахта памяти» принесли цветы к обелиску.
Мероприятия, посвященные Дню Победы, прошли в школах, библиотеках, музее истории города, учреждениях образования и культуры – концерты, встречи с ветеранами, уроки мужества, выставки, конкурсы. Празднику Победы были посвящены спортивные мероприятия.
Накануне праздника все участники войны получили поздравительные открытки за подписью губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО – их лично вручили каждому ветерану работники отдела социальной защиты. Открытки с поздравлениями главы Арсеньевского городского округа А. Дронина и председателя городского Совета ветеранов войны и труда В. Клокова получили участники войны, труженики тыла, узники фашистских концлагерей.
Перед Днем Победы в Арсеньеве был объявлен благотворительный марафон «Солдатам Победы – с благодарностью». Средства на счет Совета ветеранов перечисляли предприниматели, предприятия и организации, жители города. Собранные средства были потрачены на поздравление участников войны, проведение праздничных мероприятий.
Основные праздничные мероприятия состоялись 9 Мая. В этот день по традиции с 9 утра на площади Славы прошла церемония возложения венков и цветов к обелиску, на котором увековечены имена жителей Семеновки, погибших в годы Великой Отечественной войны. Школьники города и волонтеры отдела по делам молодежи провели акцию «Георгиевская ленточка». В 10.00 состоялся традиционный митинг-реквием. Военнослужащие ближайших войсковых частей прошли по площади торжественным маршем, отдавая честь ветеранам.
После митинга в парке и возле Дворца культуры «Прогресс» началась концертная программа, которая продолжилась вечером. В парке «Восток» была организована игровая программа для детей. По традиции работала полевая кухня. Жителей и гостей города приглашали артисты на «Песенную поляну». Свои работы представили арсеньевские художники. В парке работали торговые ряды. Вечером на сцену возле ДК «Прогресс» вышли не только арсеньевские артисты и спортсмены с показательными выступлениями, но и гости из Владивостока, которые представили великолепное фаер-шоу. Вечером небо над Арсеньевым раскрасили огни праздничного салюта.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Приморский край вошел в число лидеров по продаже электронных полисов ОСАГО
- Льготникам Приморья необходимо определиться с пакетом соцуслуг
- В Приморье подешевела продуктовая корзина
- Социальную карту "Приморец" презентуют в сентябре
- В Приморье создадут "Ковер дружбы"
- Глава Владивостока предложил внести изменения в статус госнаграды "За спасение погибавших"
- Диалоги об инфраструктуре
- Приморские женщины стали чаще выбирать мужские профессии
- Песня о дальневосточном леопарде стала одной из лучших на фестивале "Славянский берег"
- В Приморском крае за последний месяц выдано еще около 500 дальневосточных гектаров
Новости раздела
- Спасшие город
- "Жаль, что гости Владивостока попадают в нашу неухоженность"
- Приморский край вошел в число лидеров по продаже электронных полисов ОСАГО
- В Приморье открылась регистрация на VII виртуальный чемпионат для школьников "Изучи интернет – управляй им"
- В Приморском крае оказалась самая грязная земля в России
- Жители Приморья предпочитают "Ночной патруль"
- Во Владивостоке пройдет большой праздник для дачников
- Льготникам Приморья необходимо определиться с пакетом соцуслуг
- Автор лучшего стрит-арта с изображением амурского тигра получит награду
- В Приморье подешевела продуктовая корзина
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Положили с "Радиоприбором"