Приморские приставы достанут должников из "Одноклассников"

ПРИМОРЬЕ, 11 мая, ZRPRESS. Отделом судебных приставов по Ханкайскому району совершенствуются методы информирования граждан об имеющейся задолженности.

В социальных сетях «Одноклассники» создана страничка «Судебный пристав. Ханкайский район». В поисковой строке вводится фамилия, имя, отчество должника. При наличии зарегистрированной у должника странички, отправляется стандартная форма сообщения с информацией о наличии задолженности.

Таким образом, за 2 дня существования официально зарегистрированной страницы отдела судебных приставов по Ханкайскому району, должникам разослано более 30-ти писем об имеющейся задолженности. Уже на сегодняшний день благодаря полученной через социальные сети информации на приём в отдел судебных приставов явилось 10 человек.

«Золотой Рог».