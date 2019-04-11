Столица Приморья встречает "Дальневосточную весну" 28-й раз

Именитые музыканты и юные таланты примут участие в фестивале классической музыки «Дальневосточная весна», который открывается во Владивостоке 12 апреля

Приморская краевая филармония встречает «Дальневосточную весну» 28-й раз, но она по-прежнему молода и любит музыкальную классику

Фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» пройдет во Владивостоке в Приморской краевой филармонии с 12 по 25 апреля. Встречи с любителями музыки состоятся в большом и малом зале филармонии. Для зрителей подготовлены большие концерты с участием Тихоокеанского симфонического оркестра и лучших хоров приморской столицы и камерные мероприятия, где выступления солистов филармонии прозвучат в сопровождении фортепьяно в небольшой, но теплой аудитории, сообщает газета «Золотой Рог».





– Нынешний, XXVIII фестиваль классической музыки посвящен Году театра в России, - рассказала директор Приморской краевой филармонии Анна АЛЕКО на традиционной встрече с прессой. Этим определена и программа открывающего фестиваль концерта, и некоторые сюрпризы, подготовленные для зрителей.

Традиционно откроет фестиваль Тихоокеанский симфонический оркестр, за пульт которого на этот раз выйдет приглашенный дирижер – главный дирижер Дальневосточного симфонического оркестра Антон ШАБУРОВ (Хабаровск). В этот день прозвучит вторая сюита из балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» и симфонические танцы из мюзикла Л. Бернстайна «Вестсайдская история». Два произведения, совершенно разные по стилю, объединяет общий сюжет – тема Ромео и Джульетты. В этот же день прозвучат арии из опер в исполнении солистов Сеульской оперы.





К сюрпризам, отдающим дань Году театра в России, можно отнести приятные встречи в фойе филармонии – к гостям выйдут первые владельцы музыкального театра, в котором сейчас располагается филармония, - чета Галецких, Ромео и Джульетта и сама Дальневосточная Весна. Кстати говоря, она уже была замечена на улице Светланской у входа в филармонию.

Становятся приятной традицией фестиваля выступления юных артистов, посвятивших себя классическому искусству. Отчетный концерт хореографического отделения детской школы искусств №6 г. Владивостока пройдет 14 апреля, концерт из цикла «Тихоокеанский симфонический оркестр – детям» 20 апреля. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра, Заслуженный артист РФ Анатолий СМИРНОВ заметил, что лауреаты различных конкурсов со всего Приморского края выступят в сопровождении оркестра. Это прекрасный опыт, который помогает творческому росту молодых дарований.

Академический хор Дальневосточного института искусств, камерный хор ДВФУ и детский хор «Маячок» ДШИ при ДВГИИ выйдут на сцену филармонии 17 апреля, тем, кто слышал выступления этих коллективов не надо объяснять, что такое удовольствие от многоголосья и мощи хорового пения. А тем, кто не имел такого опыта, можно лишь посоветовать отправиться на концерт. Организаторы фестиваля не сомневаются, что каждый желающий приобщиться к классической музыке, сможет найти в программе что-то интересное именно для себя. Тем более, что, по словам художественного руководителя филармонии Татьяны СЕРГЕЕВОЙ, классика сегодня становится модной и концерты симфонической музыки собирают полные залы.

Как раз для таких любителей филармония подготовила еще один подарок. Это ярмарка абонементов, которая пройдет в дни фестиваля. Зрители смогут приобрести карточку на предстоящие концерты 80-го юбилейного концертного сезона филармонии с 50-процентной скидкой, сообщили в филармонии «ЗР». Абонементы сформированы для любителей Тихоокеанского симфонического оркестра, Эстрадного оркестра филармонии, для тех, кто вводит в мир музыки своих детей и даже находится в состоянии ожидания чуда. Правда, с их приобретением абонементов в филармонии порекомендовали не затягивать до конца фестиваля, их может просто не хватить.





Концерт закрытия дальневосточного фестиваля состоится 25 апреля, на сцену выйдет тихоокенский симфонический оркестр под управлением Анатолия Смирнова и выдающийся пианист, лауреат международных конкурсов Пэк Кон У (Республика Корея). В настоящее время он живет во Франции, выступает с оркестрами Европы и с интересом принял приглашение выйти на сцену Приморской краевой филармонии во Владивостоке. В этот день прозвучит Концентр для фортепиано с оркестром №1 П.И. Чайковского.

Чтобы уже накануне фестиваля настроить участников встречи на творческую волну, перед журналистами выступили юные балерины хореографического отделения детской школы искусств №6. Хорошая прелюдия к Дальневосточной весне.

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