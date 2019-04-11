Пенсионеры Владивостока снова сели за парту

Представители старшего поколения изучают финансовый рынок

Пенсионеров столицы ДФО пригласили на образовательные семинары, которые позволят им более уверенно ориентироваться на рынке финансовых услуг. Пройдя обучение, представители старшего поколения смогут самостоятельно распознавать мошенников и защищать свои права. Серию лекций в целом прослушают пятнадцать человек, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

Образовательный курс «Прививаем культуру финансовой грамотности» Банк России организует во Владивостоке второй раз. Местом проведения мероприятия стало Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю.

По словам начальника Отдела финансовой грамотности Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александры АГВЕРДИЕВОЙ, уделять внимание людям «серебряного возраста» крайне важно. Эти мероприятия действительно полезны, поскольку представители старшего возраста за новыми знаниями приходят с искренним интересом, а формат небольших групп позволяет находить к людям индивидуальный подход.

«Мы живём в 21 веке, это век высоких технологий, и финансовые услуги порой могут быть сложными и непонятными. А где финансовые услуги, там, соответственно, и финансовое мошенничество, от этого никуда не уйдёшь», — отметила Александра Агвердиева.

Первую лекцию для пенсионеров провёл преподаватель Школы экономики и менеджмента ДВФУ Артур НАГАПЕТЯН. Вместе с новоиспечёнными студентами он обсудил, как правильно сберегать средства, вести учёт своих трат и при помощи финансовых инструментов получать пассивный доход.

«Знания, которые мы сегодня получили и получим на следующих лекциях, действительно важны. Буду рассказывать об услышанном подругам, на даче соседкам тоже будет полезно освоить основы финансовой грамотности», — поделилась впечатлениями о первом занятии Тамара ГОВОРОВА.

В рамках образовательного курса представители старшего поколения узнают также, как выбрать банк и использовать онлайн-банкинг, разберутся в теме кредитов и займов, познакомятся с правилами кибергигиены, научатся распознавать мошенников и финансовые пирамиды, защищать свои права.