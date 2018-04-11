В Приморье на дельфийские игры приедут почти 1500 человек

20-25 апреля Приморский край, первый из всех регионов Дальнего Востока, примет Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России. Заседание организационного комитета по проведению мероприятия провел врио губернатора края Андрей ТАРАСЕНКО.

С ноября 2017 года по февраль 2018 года во всех субъектах Российской Федерации проходили малые Дельфийские игры и отборочные туры, в которых приняло участие около 600 тысяч человек. По итогам отборов порядка 70 регионов направляют свои сборные во Владивосток - таким образом, на Дельфийские игры в Приморье прибудут не менее 1500 молодых деятелей искусства. Помимо этого, одной из самых многочисленных станет делегация Приморского края, ожидается, что в ее состав войдет почти 500 юных творцов.

Работы и выступления участников игр будет оценивать именитое жюри, в состав которого войдут около 80 признанных мастеров, заслуженных и народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения.

Глава региона подчеркнул, что помимо организации соревновательных площадок важно обеспечить комфортное и, главное, безопасное пребывание гостей в крае.

«Мы должны принять около 1,5 тысяч человек со всех регионов и по всем номинациям достойно организовать работу. Указания оказать нам содействие также получили федеральные органы власти - министерство образования, министерство культуры и другие. Важно успешно организовать игры», - заявил Андрей Тарасенко.

Направление делегаций субъектов Российской Федерации во Владивосток осуществляется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Вопросы безопасности мероприятия находятся на особом контроле организаторов, отметил директор Международного Дельфийского комитета, председатель исполкома Национального Дельфийского совета России Владимир ПОНЯВИН.

«Схема с 1999 года отработана. Игры считаются хорошо проведенными, когда все вопросы безопасности решены. Мы хотели бы, чтобы все задействованные службы проверили свои объекты», - обозначил он.

Участники оргкомитета обсудили вопросы организации размещения участников Игр, их питания, обеспечения транспортом, подготовки волонтеров. Интерес к участию в работе волонтерского корпуса проявили студенты всех ведущих ВУЗов Владивостока. Подготовка ведется по 5 основным направлениям - сопровождение делегаций, гостей и жюри, работа в центральном штабе и штабах на местах. Всего в работе на Играх примут участие около 550 волонтеров. Отметим, что волонтерская программа Семнадцатых молодежных Дельфийских игр включена в План мероприятий по проведению в 2018 году Года добровольца в России, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В этом году конкурсная и фестивальная программа Дельфийских игр состоит из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств, среди которых фортепиано, скрипка, театр, изобразительное искусство, баян/аккордеон, саксофон, академическое, народное и эстрадное пение, классический, народный и современный танец, тележурналистика, ди-джей, кулинарное искусство, искусство воспитания, народные художественные ремесла и промыслы, цирк и другие. Под проведение каждой из номинаций подобраны лучшие площадки во Владивостоке.

По словам Владимира Понявина, по итогам игр во Владивостоке Национальный Дельфийский совет России сформирует молодежную Дельфийскую сборную России, которая примет участие во Вторых открытых Европейских молодежных Дельфийских играх в Словакии и других международных соревнованиях.

Отметим, Дельфийские игры регулярно признаются событием года, привлекают значительную зрительскую аудиторию и позволяют молодым талантам выйти на «большую сцену».

Евгений СИДОРОВ.