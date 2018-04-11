Сиротам дадут по "пятерке"

Компенсации сиротам за найм жилья, выплачиваемые из краевого бюджета, вряд ли помогут ускорить решение их жилищного вопроса

Приморье по-прежнему остается одним из лидеров в неутешительном рейтинге - несколько тысяч достигших 18-летия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не могут получить положенное по закону жилье, даже имея на руках решение суда.

Инициатива прокуратуры о компенсации сиротам части расходов на съем жилья, по сути, станет своеобразным «штрафом» для властей Приморья за медлительность в решении жилищной проблемы детей-сирот.

Прокурор устал ждать

Вероятно, что прибегнуть к ней прокурор региона Сергей БЕССЧАСНЫЙ решил после того, как вербальные методы прокурорского воздействия не дали эффекта. Несмотря на то, что глава надзорного органа неоднократно поднимал «сиротскую тему» в высоких кабинетах Приморья, ситуация не изменилась. Количество выпускников детских домов края, годами ждущих предоставления положенного по закону жилья, все последние годы не снижается: в сводном списке детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением, в 2017 году состояло более 6,5 тысяч человек.

Суммы, заложенные в бюджете края на обеспечение сирот жилыми помещениями, в 2015-2017 годах варьировались от 915 до 960 млн рублей. Однако и эти средства осваивались далеко не полностью. Прокуратурой Приморского края неоднократно вносились представления по этому поводу на имя губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, а в 2017 году в ходе проверки краевого департамента образования и науки были выявлены нарушения в части завышения начальной цены закупки квартир для детей-сирот на 30−50% по сравнению со среднерыночной.

Представитель краевой прокуратуры Елена БАРАБАШ в ходе заседания ЗС ПК 28 марта подчеркнула, что в бюджете Приморья на 2018 год на обеспечение сирот «постоянным» жильем заложена практически та же сумма, что и в предыдущие годы - 968,3 млн рублей. А значит, рассчитывать на прорыв в этом вопросе пока не приходится - по некоторым оценкам, нынешними темпами обеспечение жильем всех нуждающихся сирот займет более 10 лет.

- Необходимость разработки законопроекта вызвана длительным неисполнением Приморским краем обязательств по предоставлению жилых помещений для указанной категории граждан. Эта проблематика хорошо вам известна, с этим вопросом на заседаниях ЗС неоднократно выступал прокурор Приморского края. К сожалению, кардинально ситуация на сегодняшний день не изменилась. Мы наблюдаем рост числа лиц, включенных в список. С учетом низких темпов обеспечения жильем мы полагаем, что Приморский край может и должен в какой-то степени компенсировать затраты, которые несут указанные лица при найме жилых помещений, - подчеркнула Елена Барабаш.

Добавим, что врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО дал положительное заключение на законопроект краевого прокурора. Прокуратура предлагает установить срок, в течение которого будет действовать новая мера поддержки - до 2020 года. Если за это время жилищная проблема приморских сирот не решится, будет поставлен вопрос о пролонгации действия закона.

- Изначально нами предлагались несколько другие суммы компенсаций - более реальные с учетом стоимости жилья, в том числе во Владивостоке. Но вместе с тем, мы связаны возможностями краевого бюджета. Мы понимаем, что сумма незначительна, и намерены работать в направлении ее увеличения, - добавила Елена Барабаш.

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Отметим, что пока механизм получения сиротами компенсаций в законопроекте не прописан: порядок выплаты средств должен быть дополнительно установлен администрацией Приморского края. Однако уже сейчас документ предполагает ряд жестких ограничений. Первое и самое главное - это возраст потенциальных получателей компенсации, который должен составлять не менее 23 лет. То есть до этого возраста выпускник детдома должен или учиться в университете, или служить в армии - оба варианта предполагают наличие «казенного» жилья; а у администрации региона, по сути, появляется 5-летний люфт для строительства или покупки «постоянных» квартир.

Второй принципиальный момент - получить компенсацию можно за жилье, расположенное только в том муниципалитете, где выпускник детдома был признан нуждающимся в жилом помещении. То есть, человеку, переехавшему из неперспективного моногорода в краевую столицу, подспорья даже в несколько тысяч рублей не видать. Однако и в такой редакции законопроект вызвал ряд замечаний у краевых парламентариев.

- Проект закона неоднозначный. Я не считаю данную категорию лиц (детей-сирот - прим. автора) самой мало защищенной и нуждающейся, - прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по социальной политике Игорь ЧЕМЕРИС. - Однако принят федеральный закон, и он неудовлетворительно реализуется в Приморском крае. Каждый год выделяется порядка 1 млрд рублей для строительства или покупки жилья, но, к сожалению, свои обязательства администрация края не выполняет.

Коллега Чемериса по краевому парламенту Дмитрий НОВИКОВ отметил, что дополнительное «финансовое бремя» для бюджета Приморского края в связи с принятием «сиротского» законопроекта составит около 200 млн рублей, которые могли бы пойти на строительство или покупку жилых помещений для сирот. Однако краевой омбудсмен Валерий РОЗОВ напомнил, что процент освоения средств, заложенных на эти цели в бюджете, продолжает оставаться крайне низким.

Ко второму чтению законопроекта о жилищных компенсациях сиротам депутаты намерены подготовить ряд поправок, главная из которых - обязательная регистрация в налоговом органе тех, кто будет сдавать жилье сиротам, получающим компенсацию. Интерес представителей власти понятен: хотя бы часть из 200 млн рублей, выделенных на компенсации из бюджета Приморья, вернется в казну в виде НДФЛ. Однако устроит ли такой подход тех, кто сдает жилье сиротам? Или сумма налога будет дополнительно включена в стоимость съемной квартиры?

Неутешительными пока являются и перспективы строительства жилья для детей-сирот. По информации, которую в конце марта представил в ЗС ПК и.о. директора департамента градостроительства Приморского края Максим ВЕДЕНЕВ, в 2018 году предполагается завершить строительно-монтажные работы по двум 45-квартирным домам в Лесозаводске и одному 36-квартирному дому в Находке. Кроме того, в 2018 году будет проведена работа по отбору земельных участков для строительства жилых домов в целях предоставления помещений детям-сиротам, после чего план по строительству жилых домов на 2018-2020 годы может быть скорретирован. Пока же планом на 2019 год предусмотрена достройка девяти 45-квартирных домов, расположенных в Лесозаводске, Пограничном, Славянке, Смоляниново и Волчанце. Нетрудно подсчитать, что более 6 тысяч совершеннолетних сирот в 12 домах, планируемых к вводу в 2018-2019 годах разместиться не смогут.

Александр САЛКОВ.