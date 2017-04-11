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Во Владивостоке будут два месяца наводить чистоту

11 Апреля 2017, 17:30 | Приморье

3 апреля во Владивостоке стартовал ежегодный двухмесячник по уборке и благоустройству городских территорий, который продлится по 28 мая. А 22 апреля жителей краевого центра приглашают поучаствовать в общегородском субботнике.

В ходе двухмесячника в краевом центре будут проведены масштабные работы по уборке и благоустройству улиц и дворов, тротуаров и магистралей, переходов и скверов.

Традиционно в весенней уборке примут участие сотрудники дорожных служб, управляющих организаций, предприятий, специализирующихся на вывозе мусора, а также представители транспортной сферы, учреждений образования, культуры и здравоохранения, предприятия всех форм собственности.

Коммунальным службам предстоит убрать оставшийся после зимы мусор, отремонтировать и покрасить леерные ограждения, очистить от прошлогодней травы и листвы газоны и откосы, провести обрезку деревьев и кустарников, высадить новые зеленые насаждения, покрасить опоры наружного освещения и многое другое.

А пока на муниципальном предприятии «Содержание городских территорий» кипит работа: механики готовят спецтехнику к предстоящей весенней уборке. 80% специализированной коммунальной техники - многофункциональные машины, которые при смене навесного оборудования работают круглый год. И в настоящее время на предприятии вместо пескоразбрасывателей устанавливают поливомоечное оборудование, проводят диагностику и техническое обслуживание техники.

В весенне-летний период приморскую столицу будут ежедневно «умывать» и подметать трактора-щетки, пылесосы, лееро- и поливомоечные машины. Готовится к сезону и техника для ремонта дорог - фрезы, асфальтоукладчики, компрессоры и катки.

В настоящее время во всех районах города бригады рабочих заняты очисткой проезжей части, тротуаров, лестниц, остановочных карманов и склонов. А на этой неделе на дороги Владивостока выйдут пылесосы.

Традиция проводить общегородские субботники и наводить чистоту по всему городу  существует уже долгие десятилетия. В этом году жителей Владивостока также приглашают проявить активность и принять участие в санитарной очистке города, к примеру привести в порядок и озеленить свой двор, благоустроить детскую или спортивную площадку.

Навести порядок на своих территориях обязаны и предприятия торговли и общественного питания, собственники и арендаторы зданий, гаражно-строительные и жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации, а также предприятия всех форм собственности.

Светлана СМИРНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: субботник  жкх 



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