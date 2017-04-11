"Таких чиновников бог накажет!"

Почему религиозные объекты во Владивостоке часто становятся долгостроями?

В канун православной Пасхи деловая газета «Золотой Рог» решила вспомнить о наиболее вместительных храмах, которые возведены или готовятся к возведению во Владивостоке за последнее десятилетие. Как выяснилось, проволочки с выделением земли под строительство далеко не самое сложное препятствие для начала возведения, а среди приходов иногда существует определенная «конкуренция» за меценатов, готовых пожертвовать на возведение храма.

На недавнем форуме в Думе Владивостока, где обсуждался новый Генплан приморской столицы, протоиерей Андрей МЕТЕЛЁВ предложил при проектировании новых городских микрорайонов сразу резервировать в них площадки для храмов. В качестве примера он привел микрорайон Снеговая Падь, где, по словам Метелёва, 70% жителей - православные верующие, но с выделением земли под храм возникли сложности.

«Там сложный район, дети из окон пытаются выбрасываться. Часовня - это ни о чем. Нужно строить сразу три храма», - заявил он. В то же время в центре Владивостока и его «спальных» районах сегодня есть немало площадок, где храм планировался много лет назад, но так и не появился.

Стройка «всем миром»

…Последним объектом, который заложил Сергей ДАРЬКИН в бытность губернатором Приморского края, стал Спасо-Преображенский кафедральный собор на центральной площади Владивостока. Церемония состоялась всего за несколько дней до отставки главы региона, 23 февраля 2012 года. Тогда Сергей Михайлович выразил надежду, что «самой большой сложностью, связанной со строительством нового собора, станет лишь снежная погода в день его закладки». В свою очередь, митрополит Владивостокский и Приморский ВЕНИАМИН сравнил новый храм, рассчитанный более чем на 2 тысячи человек, с собором Святой Софии в Константинополе, который до падения Византии являлся «сердцем» всего православного мира.

Увы, но быстрому возведению храма мешала не только погода: строительство приостанавливалось как из-за проблем генподрядчика - «Дальспецстроя», так и в связи с нехваткой средств. Главным источником финансирования строительства стали так называемые «именные кирпичи». По информации Владивостокской епархии, первый тираж кирпичиков был выпущен в размере 5 тысяч штук осенью 2013 года, затем епархия выпустила добавочные тиражи общим объемом 15 тысяч экземпляров. Благодаря кирпичикам удалось собрать 2 млн рублей, иные способы жертвования принесли еще 0,6 млн рублей. Это позволило соорудить на территории строящегося собора временный Преображенский храм, где в марте 2016 года митрополит Вениамин отслужил первую литургию. Вскоре начался второй этап возведения собора - бетонирование перекрытий стилобатной части здания, которое в настоящий момент близится к завершению.

Следующим этапом стройки станут кладка кирпича непосредственно на храмовых стенах и заливка основных несущих колонн. С началом второго этапа строительства был начат и новый этап сбора средств: с августа 2016 года по храмам епархии удалось собрать 345 тысяч рублей пожертвований. Однако сегодня львиная доля собранных средств уходит не на строительство, а на оплату хозяйственных нужд, электроэнергии, охраны. Так что говорить хотя бы о примерных сроках возведения кафедрального собора пока нельзя.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Владивостокской епархии Сергея КАРАБАНОВА, Спасо-Преображенский кафедральный собор находится в особой ситуации, так как есть благословение Владыки Вениамина собирать средства на него «всем миром».

- В каждом из храмов епархии у любого прихожанина есть возможность пожертвовать средства конкретно на строительство Спасо-Преображенского храма. Остальные приходы, в которых планируется возведение храмов, ведут сбор средств на финансирование строительства самостоятельно. Поэтому сроки строительства в первую очередь зависят от неравнодушия приморцев, - подчеркнул представитель епархии.

Между «временным» и «постоянным»

Почти на десятилетие растянулось и строительство храма в честь преподобного Сергия РАДОНЕЖСКОГО (вместимость - до 600 человек) по ул. Черняховского, 13. Место под строительство религиозного объекта было оформлено еще в 2009 году, за последующие два года на выделенном участке были установлены ограждения, сооружены иконная лавка и молитвенный дом на 250 человек. Сейчас здесь завершается строительство воскресной школы и детского православного центра. Однако собственно храм, который также предполагается возвести за счет именных пожертвований, до сих пор строиться не начал: по состоянию на конец 2016 года, велась подготовка документов для получения разрешения на строительство. Интересно, что один из жертвователей несколько лет назад вложил средства в изготовление главного купола, и сейчас недоделанный купол хранится на территории прихода. Стоимость завершения работ по нему оценивается в сумму около 400 тысяч рублей.

Неясны перспективы строительства Порт-Артурского храма на 800 человек в районе ул. Фастовской, который позиционируется как главный морской собор Владивостока. Приход был зарегистрирован в 2008 году, но только в 2013 году был решен вопрос с оформлением земельного участка и объявлен сбор средств на строительство. Как и в случае с храмом на Черняховского, богослужения пока ведутся в крохотном временном храме, а строительство «постоянного» до сих пор так и не началось. Более того, в конце 2015 года проект Порт-Артурского храма вызвал бурную дискуссию среди членов Градостроительного совета столицы Приморья. В частности, почетный архитектор России Валентин АНИКЕЕВ указал на «зажатость» площадки под храм между жилыми высотками и оперным театром. «Как мы помним, один храм, на площади, у нас уже «завис». Нужно все тщательно просчитать, чтобы не появился второй долгострой», - напомнил Валентин Аникеев авторам проекта.

Справедливости ради стоит отметить, что в столицах других дальневосточных регионов возведение крупных православных храмов тоже растягивалось на десятилетия. В Магадане главный городской храм строился 12 лет, в Петропавловске-Камчатском - около 10 лет. Быстро был построен только Спасо-Преображенский собор в Хабаровске (один из самых крупных в России, вместимость около 3,5 тысяч человек. - Прим. автора), который сооружался с 2001 по 2003 годы на пожертвования жителей края, спонсорские средства предприятий и организаций. Однако не прошло и 10 лет, как здание пришло в плачевный вид: например, на внутренних стенах из-за промерзания появился грибок. Хабаровская епархия не раз указывала на недостаток средств для содержания храма - на эти цели, по разным оценкам, требуется не менее 2 млн рублей в месяц. А когда священнослужители обратились к властям региона и предпринимателям с просьбой создать попечительский совет, далеко не все представители бизнеса отнеслись к этому с воодушевлением.

Воля божья и воля людская

Как показывает приморская практика, относительно быстро храмы возводятся только при непосредственном содействии светских властей (разумеется, речь не о бюджетном финансировании проектов - это запрещено законом), а вернее - отдельных представителей органов власти из числа крупных бизнесменов. Но в таких случаях успех проекта сильно зависит от поворотов судьбы благодетелей.

Так, рассчитанный на тысячу человек храм Покрова Божией Матери, который пока является кафедральным собором Владивостока, строился с 2004 по 2007 годы (изначально планировалось завершить к Рождеству 2006 года. - Прим. автора). По владивостокским меркам - достаточно быстро, но стоит учесть два важных обстоятельства. Во-первых, храм воссоздавался на сохранившемся фундаменте, а во-вторых, инициатива возрождения культового сооружения принадлежала тогдашнему мэру Владимиру НИКОЛАЕВУ, который лично курировал ход работ. Символично, что завершение строительства по времени практически совпало с арестом градоначальника.

Благополучно сложилась и судьба храмов, построенных бывшим краевым депутатом Геннадием ЛЫСАКОМ. В 2006 году, на пике его предпринимательской и политической карьеры, в Приморье были освящены сразу два храма, воздвигнутых меценатом: один на территории компании «Владхлеб» в краевой столице, второй - на российско-китайской границе возле будущего международного торгового комплекса (который со стороны РФ так и не был построен. - Прим. автора). Интересно, что «приграничный» храм св. Георгия Победоносца Лысак изначально хотел поставить на территории посольства РФ в Пекине, но из-за долгих согласований уже завезенные в Китай бревна для него были возвращены в Россию. Кто знает - возможно, что православных храмов во Владивостоке и Приморье сегодня было бы заметно больше, если бы Геннадий Иванович не покинул Россию из-за проблем со «светским» Уголовным кодексом.

«Таких чиновников бог накажет»

Тем не менее иногда даже сильные мира сего не могут заметно ускорить решение «мирских» вопросов, от которых зависит духовная жизнь на той или иной территории. Уже 16 лет тянется история с выделением земли под строительство храма Андрея Первозванного и архангела Михаила в районе бухты Тихой. Зарегистрированный еще в 2002 году приход сегодня размещается в здании по ул. Новожилова,7, а первоначально отведенный под строительство участок был изъят под строительство трассы Седанка - Патрокл в момент, когда у стройки появился спонсор.

В 2011 году на встрече жителей Первомайского района с первым вице-премьером РФ Игорем ШУВАЛОВЫМ (впоследствии получил звание Почетного гражданина Владивостока. - Прим. автора) последний поддержал инициативу горожан и дал указание ускорить отвод нового участка под храм на возвышении в районе домов №44, 46 и 48 по ул. Сахалинской, но возникли сложности из-за оформления находящегося здесь памятника расстрелянным в 1907 году матросам. Лишь в марте 2017 года на общественных слушаниях по вопросу строительства храма проект получил одобрение, но впереди еще немало работы: получение разрешения на строительство и поиск спонсоров. Стоимость возведения храма вместимостью 250 человек, по словам одного из инициаторов проекта, депутата Думы Владивостока Александра ЮРТАЕВА, оценивается в 20 млн рублей.

- Меценаты, которые готовы финансировать строительство храма Андрея Первозванного, в городе есть. Но их «убедительно просят» помочь другим аналогичным проектам - чуть ли не по «партийной линии», - утверждает Александр Юртаев. - Кроме того, у нас нет профессиональных юристов, все необходимые для начала строительства документы оформляют добровольцы. 15 лет мы терпим мытарства из-за чиновников, и получается, что в православной стране не дают хода православию. Но таких чиновников бог накажет!

Досье "Золотого Рога": Началу главной православной стройки современного Владивостока предшествовала многолетняя судебная тяжба. Хотя участок под строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора (площадь - 0,7 га) был освящен патриархом Московским и всея Руси Алексием Вторым еще в мае 2000 года, приступить к строительству не удавалось, пока Главное управление Центробанка РФ по Приморскому краю добровольно не отказалось от своих прав на бессрочное пользование участком в районе Корабельной набережной. Добавим, что, помимо уже упомянутого участка под Спасо-Преображенский собор, Владивостокская епархия в суде доказывала свое право строить храм в сквере у 1000-коечной больницы Владивостока. В 2017 году стороны пришли к мировому соглашению, по которому РПЦ все же построит на территории сквера церковь, а мэрия сохранит часть территории с зелеными насаждениями.

Александр САЛКОВ.