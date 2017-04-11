Ремонту не подлежит

Расселение аварийного жилого фонда в Приморье близится к завершению

В Приморском крае продолжается реализация завершающего этапа программы расселения аварийного жилья. На сегодня она исполнена более чем на 70%, однако исполнение мероприятий программы далеко не везде идет гладко: как правило, проблемы возникают из-за недобросовестных подрядчиков и нерасторопности глав муниципалитетов.

В рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы» предусмотрена подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае». И поскольку подпрограмма разработана во исполнение одного из «майских указов» Владимира ПУТИНА, контроль за ее исполнением в муниципалитетах осуществляют первые лица края, а любые отклонения от плана становятся предметом пристального внимания правоохранительных органов.

Финишный рывок

К концу марта 2017 года в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в новые дома переехало уже около 5,4 тыс. приморцев. Это практически 70% от общего количества людей, проживающих в расселяемых домах. До окончания срока реализации программы – 31 декабря 2017 года – необходимо переселить еще около 2 тыс. граждан. Всего за период реализации программы в Приморье необходимо было расселить 7744 человека из 3425 жилых помещений в 557 аварийных домах.

В настоящее время муниципалитеты Приморья работают над четвертым, завершающим, этапом программы. Всего в финальный этап вошли 10 муниципалитетов: Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, Лесозаводск, Кавалеровское, Посьетское, Хасанское и Смоляниновское городские поселения, а также Партизанский район. Из 10 территорий-участников контракты на весь объем расселяемых жилых помещений заключили уже семь муниципальных образований. По информации краевого департамента градостроительства, в этих муниципалитетах заключены контракты на приобретение 500 жилых помещений общей площадью 23,58 тысячи кв. м, что составляет 79,5% от количества расселяемых помещений. Добавим, что, благодаря внесенным в программу расселения жилья изменениям, муниципалитеты получили право приобретать квартиры для переселенцев не только на вторичном рынке, но и в новостройках.

Безоговорочным лидером среди муниципалитетов в плане реализации программы расселения аварийного жилья является Уссурийск. УГО - одно из немногих муниципальных образований Приморского края, где программа переселения из аварийного жилья реализуется в полном объеме, в установленные сроки и с высоким результатом. За последние три года в Уссурийском городском округе из бараков переехали почти 1,5 тысячи семей. В рамках реализации программных мероприятий в 2017 году только за счет средств местного бюджета предусмотрено переселение 123 жителей Уссурийского городского округа. Они проживают в 49 жилых помещениях общей площадью 1539,2 кв. м.

Напомним, что переселение из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, необходимо завершить до конца 2017 года. После чего планируется формирование нового списка очередников – в него войдут жильцы домов, которые были признаны аварийными до 1 сентября 2017 года.

Правоохранители начеку

Хотя администрация Приморья, по сути, выполняет роль «передаточного звена» средств на расселение между федеральным и муниципальными бюджетами, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ неоднократно призывал правоохранительные органы края не допустить нарушений при реализации приоритетной программы. И как стало известно в ходе недавнего совещания в администрации Приморья, в настоящее время следственные органы расследуют четыре уголовных дела, связанных с переселением граждан из аварийного жилья. Причем их фигурантами становятся не только недобросовестные подрядчики, срывающие сроки строительства нового жилья для «расселенцев», но и чиновники, отвечающие за реализацию программы.

По информации прокуратуры Приморского края, уголовные дела по факту мошеннических действий со стороны неустановленных лиц организации-подрядчика при строительстве домов по программе переселения возбуждены в Лесозаводске и Надеждинском районе. Мошеннической следователи считают схему проведения электронного аукциона на приобретение жилых помещений на вторичном рынке в Дальнегорске. В Находке, по версии следствия, подрядчик похитил часть средств, предназначенных для строительства многоквартирных домов, – фигурант сегодня находится в федеральном розыске.

С недобросовестными подрядчиками в Приморье столкнулись в ходе реализации второго этапа переселения, когда компания «Дальневосточный консалтинг» и ее дочернее общество «Владкон» выиграли практически половину аукционов, демпингуя в стоимости работ и заключив контракты на общую сумму более 1 млрд рублей, но в итоге оказались не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства. Незавершенными остаются мероприятия в Находкинском городском округе, Надеждинском сельском поселении, Посьетском и Хасанском городских поселениях. Требования муниципальных властей о передаче жилых помещений ООО «Дальневосточный консалтинг» Арбитражным судом Приморского края признаны обоснованными.

Губернатор Приморья подчеркивает, что региональные власти занимают жесткую позицию по отношению к недобросовестным подрядчикам, и призывает правоохранительные органы усилить контроль над реализацией программы, чтобы обеспечить своевременное переселение граждан.

«Я предупреждал, что недобросовестных застройщиков ждут прокурорские проверки и судебные разбирательства, им в любом случае не удастся избежать ответственности. На таких подрядчиков нужно заводить уголовные дела. Но это не снимает ответственности с глав муниципалитетов, находите оптимальные механизмы решения проблем. Я не допущу срыва исполнения поручения Президента и буду контролировать лично, как ведутся работы. Предупреждаю каждого: реализация программы должна быть завершена до конца 2017 года», – заявил Владимир Миклушевский.

Реализация федеральной программы по переселению из аварийного жилья труднее всего далась Находкинскому городскому округу, который пострадал из-за недобросовестного застройщика. Четыре дома на 161 квартиру планировалось заселить до конца 2015 года, однако компания «Дальневосточный консалтинг» сорвала сроки сдачи, и новый микрорайон в районе мыса Астафьева так и остался недостроенным. Более того, компания-подрядчик вывезла с площадки строительные материалы и потребовала значительного увеличения цены контракта, хотя застройщику уже было перечислено 77% стоимости договора.

«По итогам проверки первичных учетных документов установлены факты использования застройщиком «схемы приписок» в актах выполненных работ, которые не выполнялись, – например, применение различных индексов для завышения стоимости строительства», – проинформировал губернатора Приморья глава Находки Андрей ГОРЕЛОВ. Сегодня администрация НГО судится с подрядчиком и, оформив дома в муниципальную собственность, намерена достроить их самостоятельно. Пока же для расселения участников программы используются другие варианты: выплата выкупной стоимости или приобретение жилья на вторичном рынке.

Претензии к муниципалам

Добавим, что уголовные дела коснулись не только недобросовестных застройщиков, но и чиновников в муниципалитетах, которые выбрали другой способ решения проблемы аварийного жилья – покупку новой жилплощади на вторичном рынке. Так, в конце минувшего года следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в администрации Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам, после чего сотрудник администрации обеспечил приемку и оплату в установленном контрактом размере. Ущерб, нанесенный краевому и городскому бюджетам, следователи оценили в 22 млн рублей. По данному делу был арестован глава Дальнегорска Игорь САХУТА. В свою очередь, бывший глава Спасска-Дальнего Вадим МИРОНЕНКО, по версии следствия, с декабря 2015 года по март 2016 года деньги, выделенные краем на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья, потратил на погашение задолженности по зарплатам. Сумма ущерба составила более 18 млн рублей.

В свою очередь, эксперты Общероссийского народного фронта в Приморском крае в ходе мониторинга исполнения «майских указов» президента установили существенные нарушения при реализации программы расселения жилья в Надеждинском сельском поселении и Хасанском городском поселении. Здесь при реализации контрактов подрядчики сорвали сроки ввода в эксплуатацию жилья для переселенцев и нанесли ущерб бюджету, но чиновники должным образом не отреагировали на сложившуюся ситуацию.

«Мы в очередной раз выявили ситуацию, когда органы власти при осуществлении конкурсных закупочных процедур и реализации государственного или муниципального контракта не осуществляли адекватные меры по защите государственных интересов и применению к подрядчику штрафных санкций в случае неисполнения им условий контракта», – отметил руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» краевого отделения ОНФ Алексей ТИМЧЕНКО.

На фото: В Приморье поспешают с переселением из жилищного фонда, признанного аварийным.

Александр САЛКОВ. Фото автора.