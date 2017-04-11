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Воздушные путешествия – отличные впечатления

11 Апреля 2017, 11:40 | Приморье

Покорение воздушных пространств давно стало частью туристической индустрии, соблазняющей туристов, настроенных на яркие эмоции.  Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, сегодня гости и жители Приморья могут оценить все прелести прогулок в воздухе.

Вертолетное приключение

Прогулка на вертолете над Владивостоком – отличный способ оценить уникальные виды на знаменитые мосты и панорамы портового города с высоты птичьего полета. Туристы, давно мечтающие подняться над горами и морем и насладиться солнечными видами столицы Приморья, теперь могут воплотить свои мечты в реальность.

Вертолетная прогулка подарит незабываемые впечатления туристам любого возраста – такому увлекательному путешествию будут рады как дети, так и взрослые. Шикарный вид захватывает дух, впечатляет до глубины души и настраивает на самые позитивные чувства. Комфортабельные вертолеты под управлением опытных пилотов поднимают туристов на высоту более 2000 метров, откуда открываются панорамы гор, моря, лесов и объектов саммита АТЭС.

Добро пожаловать на воздушный шар

Изобретение французов братьев Монгольфьер сегодня могут испытать туристы Приморского края. Романтическое воздушное приключение позволит сделать выходные незабываемыми.

Встреча с командой воздухоплавателей происходит в Уссурийске, куда туристы добираются самостоятельно либо на предоставленном микроавтобусе. Далее маршрут путешествия зависит от ветра – место старта выбирается по погодным условиям. Сама подготовка к полету занимает около 20 минут, во время которых туристы проходят инструктаж.

В плетеную корзину воздушного шара помещается четыре пассажира, но с воздушными путешественниками всегда находится пилот, который управляет конструкцией и держит под контролем состояние туристов. Командир шара вправе задержать вылет и даже отказаться от запланированного полета либо прекратить его раньше декларируемого времени, если считает, что дальнейшее путешествие может привести к риску, связанному со здоровьем пассажиров.

С земли шар страхуют другие члены команды: ведут по рации и сопровождают на машинах. Полет осуществляется на высоте от 50 до 1000 м над уровнем моря, во время которого туристы могут насладиться живописными видами полей, лесов и поселков Уссурийского района.

На фото: У воздушных туристов дух захватывает от красот столицы саммита АТЭС.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Андрея Савина.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.



 

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Теги: туризм 



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