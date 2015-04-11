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В Приморье торжественно похоронили воинов, погибших под Смоленском
Торжественная церемония захоронения воинов-приморцев, погибших в Смоленской области в годы Великой Отечественной войны, прошла в Дальнереченске, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Церемония захоронения проходила на городском кладбище Дальнереченска. Здесь уже установили монумент с именами погибших приморцев. Около памятника был выставлен почетный караул. Останки воинов подвезли на кладбище на бронетранспортере и двух раритетных грузовиках времен войны.
В церемонии захоронения приняли участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила Талабаева, родственники погибших, молодежь и военнослужащие.
Траурный митинг открыл глава региона Владимир Миклушевский. По его словам, воины проделали долгий путь домой.
«Они прошли сквозь время и расстояние в тысячи километров. И вот, спустя 73 года, мы отдаем им все полагающиеся почести. Мы были в Смоленске с делегацией, принимая останки, и общались с поисковиками. Это люди, которые добровольно каждое лето ищут погибших солдат. Благодаря им, наши земляки вернулись домой, их имена теперь нам известны. Огромное спасибо ветеранам, здесь присутствующим, за мирное небо, за возможность растить детей и трудиться на благо нашей страны», – заявил губернатор.
Секретарь регионального отделения «Единой России» Людмила Талабаева отметила важность этого события.
«Я надеюсь, этот мемориал станет новым местом памяти для приморцев, где можно поклониться героям, защитившим нашу землю», – подчеркнула Людмила Талабаева.
После окончания митинга гробы с прахом опустили в могилы, присутствующие бросили по комку смоленской земли. После установки надгробных плит, губернатор и присутствующие возложили цветы к новому мемориалу.
Напомним, на прошлой неделе делегация от Приморского края во главе с губернатором Владимиром Миклушевским побывала на месте, где были найдены останки приморских солдат – в урочище Старые Горки Смоленской области.
В Свято-Троицком соборе города Вязьма состоялось отпевание погибших приморских воинов и передача урн с их останками. После отпевания урны погрузили в автомобиль – далее, поездом они отправились во Владивосток.
Останки двух приморских солдат Ивана Мазурика и Петра Белого были найдены в Смоленской области, где в период 1941-1943 годов шли тяжелые кровопролитные бои за стратегически важный город Вязьму. В 1942 году под Вязьмой пало множество советских воинов. Останки еще одного уроженца Приморья, лейтенанта Ивана Филимоновича Гутника – были обнаружены поисковиками в Кардымском районе. Вместе с Петром Белым был найден неизвестный солдат – их не удалось разделить. Принято решение похоронить их вместе. На памятной табличке в Приморье помимо имен погибших напишут «и еще один неизвестный солдат».
Напомним, 9 апреля, поезд с останками советских воинов-приморцев прибыл в Приморье.
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