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Приморье ждет туристов из Германии
Из всех туристов Европы немцы проявляют к Приморью наибольший интерес
Приморский край снова принял участие в выставке ITB Berlin, однако в этом году на стенде региона было представлено больше туркомпаний, так как итоги прошлого года продемонстрировали рост туристского потока из Германии, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.
Ежегодная туристская выставка ITB Berlin прошла в Берлине с 6 по 10 марта – это одна из крупнейших туристских выставок в мире. По информации Туристско-информационного центра Приморья, было принято решение продолжить участие в данном мероприятии, поскольку интерес жителей Германии к Приморскому краю растет.
По информации департамента туризма, в 2018 году туристы из этой страны посетили Приморье 955 раз, что почти на 60 % больше показателей 2017 года – 393. По сравнению с другими странами Европы, это самые высокие показатели: к примеру, Франция остается на том же уровне – около 350 поездок ежегодно.
"Как показывает статистика, из всех туристов Европы гости из Германии проявляют к путешествиям в Приморье наибольший интерес. Мы хотим увеличить результаты. В этом году мы представили всю информацию не только на английском, но и на немецком языке, было больше возможностей лично наладить связи с нашими туроператорами, а также получить информацию о туристских и бизнес-возможностях Приморья", – рассказала директор ТИЦ Дарья ГУСЕВА.
Потенциал региона представили такие туркомпании, как "Дальинтурист Спутник", "Фрегат Аэро", "Лаки-турс", "Мирабель-тур", "Диалог народов". Все предложенные ими программы рассчитаны на европейского туриста: маршруты по Приморью, авиа- и железнодорожные туры, трансграничные туры со странами АТР, межрегиональные туры по Дальнему Востоку. Уклон сделан на культурный и экологический туризм, а также на уникальные особенности Приморья, его символы и историю, которая также имеет свои связи с Германией.
Глава департамента туризма Приморского края Константин Шестаков подчеркнул, что участие в таких мероприятиях имеет большое значение для продвижения туристического потенциала Приморья на международном туристическом рынке и увеличения турпотока. "Необходимо проводить грамотную презентацию, понимать, что нужно европейскому туристу. "Три кита" туристской привлекательности территории – это безопасность, качество предоставляемых услуг и насыщенный спектр предложений по различным туристским направлениям", – отметил он.
Фото пресс-службы администрации Приморского края.
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