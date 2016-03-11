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В Приморье расселены жители 91 из 128 аварийных домов
Глава Приморья поручил главам районов взять ситуацию под персональную ответственность и контролировать ее в «ручном режиме». В результате предпринятых мер в прошлом году было построено 15 многоквартирных домов в 10 муниципалитетах. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», 362 приморских семьи переезжают в новые квартиры во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Лазовском и Подъяпольском, Хасанском, Посьетском и Шкотовском поселениях.
«В Арсеньеве идет процедура оформления и заселение 34 семей. Введен в эксплуатацию жилой дом на 29 квартир в поселке Шкотово, в Спасске достроен дом по улице Олега Кошевого, 10, в поселке Лазовом в новый дом заселились 14 семей, в Подъяпольске готовится к общественной приемке 22-квартирный дом», – сообщили в департаменте градостроительства.
Семь муниципалитетов, Дальнегорск, Партизанск, Спасск-Дальний, Смоляниново, Хрустальненское и Устиновское поселения, расторгли контракты с подрядчиками и предоставили 154 переселенцам жилые помещения на вторичном рынке либо выплатили им выкупную стоимость квартир. Таким же образом районные власти рассчитались и с переселенцами Кавалерово. В трех муниципалитетах, Артемовском и Дальнереченском городских округах, а также в селе Новонежино, расселено 16 квартир из имеющегося свободного жилищного фонда без участия средств Фонда.
«Таким образом, в рамках второго этапа в крае расселены уже жители 91 дома из 128», – отметили в ведомстве.
Десять объектов высокой степени готовности решено было достраивать в Лесозаводске, Находке, поселках Новый, Посьет и Хасан. Это связано в том числе и с отсутствием вторичного жилищного фонда в некоторых населенных пунктах.
«Мы работаем в тесном контакте с местными властями, для того чтобы выполнить этот этап переселения в срок. Но в каждом муниципалитете свои трудности, и темпы работ не устраивают ни будущих жильцов, ни заказчиков. Свои квартиры ждут еще 236 семей. Губернатор Приморья достаточно жестко выразил свою позицию – недобросовестных застройщиков ждут прокурорские проверки и судебные разбирательства, а муниципалитеты – штрафные санкции за срыв сроков президентской программы», – отметил вице-губернатор Приморья Олег Ежов.
Следственные мероприятия прошли на строительных площадках подрядчиков, нарушивших условия муниципальных контрактов по переселению из аварийного жилья в Приморье. Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный подчеркнул, срыв госпрограммы – это в равной степени мера ответственности как муниципалитета, так и недобросовестных подрядчиков.
«Бороться нужно не со следствием, а с причиной, и этим уже занялись уполномоченные структуры», – добавил прокурор.
Отметим, в рамках первого этапа программы новые квартиры в Приморье получили жители 234 домов. Согласно указу Президента Российской Федерации, переселение из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2012 года, необходимо завершить до 1 сентября 2017 года. В Приморье это 558 аварийных домов. На сегодняшний день в крае расселены уже жители 325 домов.
Кроме того, 17 муниципалитетов края работают над реализацией третьего этапа программы переселения из аварийного жилья, например, Уссурийск и Артем.
Напомним, основные средства на реализацию Указа Президента выделяются Фондом содействия реформированию ЖКХ на условиях софинансирования из краевого и муниципального бюджетов. Общий объем средств на реализацию программы в Приморье в прошлом году составил более одного миллиарда рублей.
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