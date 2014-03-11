Кавалеры "Морской звезды" могут появиться в Приморье

Особо отличившиеся - с лучшей стороны - жители Приморья в скором времени смогут получить награду. Поощрить жителей региона решено за высокие достижения в области экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, охране жизни и здоровья, защите прав и свобод граждан, воспитании детей, развитии спорта, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед Приморским краем. На то, чтобы украсить грудь наиболее достойных жителей Приморья знаками отличия, власти готовы потратить 280 тысяч рублей.

Проект закона «О наградах Приморского края», который определяет виды и условия награждения жителей края, 11 марта был рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом краевого Заксобрания. По словам вице-губернатора Приморья Алексея СУХОВА, проработка вопроса о будущих наградах началась еще в начале 2013 года. За это время проект закона был обсужден с множеством общественных организаций края.

- Кроме того, проведена работа над эскизами наград. Они прошли необходимую экспертизу в Геральдическом совете при президенте России, получив положительное заключение, - сообщил Алексей Сухов.

Предполагается, что в регионе будет введено два вида наград – почетные знаки и знаки отличия. Это почетный знак "Почетный житель Приморского края", три степени почетного знака "Родительская доблесть" (для родителей, которые достойно воспитали пятерых и более детей), знак отличия "Морская звезда" (за заслуги в области изучения водных объектов, биоресурсов, внедрения передовых технологий, увеличения продуктивности, разведения и воспроизведения водных биоресурсов, вклад в защиту и сохранение среды обитания водных биологических ресурсов, а также в развитие системы водного транспорта). За большие заслуги в развитии экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды учреждается знак отличия "Приморье. За заслуги".

Определять, кто достоин получить награду, согласно законопроекту, будет специальная комиссия при губернаторе, сформированная из представителей власти и общественных организаций. При этом получить одну и ту же награду дважды будет нельзя, а пополнить свою «коллекцию» другим знаком отличия можно будет не ранее чем через 10 лет с момента предыдущего награждения. Кроме того, получить «приморскую» награду нельзя будет посмертно.

- Для поощрения жителей во всех регионах есть свои награды и Приморский край должен своих героев отмечать и награждать, поэтому губернатор вышел с законодательной инициативой. Людей надо оценивать за работу, это стимул для того, чтобы приморцы добивались высоких результатов и стремились быть полезными Приморскому краю, - считает председатель комитета по региональной политике и законности ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ.

В заключение нельзя не упомянуть о расходах на поощрение приморцев. Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, при минимальной партии наградной продукции 100 штук каждого вида наград (их, напомним, четыре – прим. автора) и средней стоимости одного комплекта (награда, удостоверение к ней и футляр) в 700 рублей, на данном этапе памятные знаки обойдутся в 280 тысяч рублей. Однако эти средства в смете расходов администрации Приморья уже есть: принятие закона не потребует корректировок в бюджет Приморья на 2014-2016 годы.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU