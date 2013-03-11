Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Более 43 тысяч юных приморцев - в очереди в детсад
Самые большие очереди в детский сад в Приморье по-прежнему во Владивостоке. По итогам 2012 года численность приморских детей, охваченных дошкольными образовательными услугами, составила 77,4 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 3,9%, - сообщает Приморскстат.
На конец 2012 года в Приморье действовало 535 самостоятельных дошкольных образовательных учреждений и 4 филиала. Кроме того, на базе 96 общеобразовательных учреждений, были открыты группы дошкольного образования.
Система дошкольного образования в крае ориентирована на детей с различным уровнем умственного и физического развития. Каждое седьмое учреждение являлось детсадом компенсирующего типа или имело такие группы. В группах с нарушением речи воспитывалось 80,9% детей, компенсирующие группы посещали дети с задержкой психического развития (8%), с проблемами опорно-двигательного аппарата (7,9%), с нарушением зрения и слуха (2,2% и 0,8% соответственно). Впрочем, надо признать, что численность детей, посещающих данные учреждения, снизилась на 6,3% и составила 2971 человек. Группы оздоровительной направленности посещало 1062 человека. Кроме того, в конце 2012 года на территории края действовало 10 комплексов детсад-школа для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые посещало 942 ребенка.
Дополнительными платными услугами детских учреждений воспользовались 11,5 тыс. детей. Каждый второй ребенок посещал кружки и секции, каждый шестой – музыкально-ритмические занятия, каждый десятый – занимался изучением иностранного языка.
Нельзя не отметить тот факт, что на конец 2012 года в 272 дошкольных учреждениях края (а это 50,8%) численность детей превышала число мест. Переуплотненность отмечалась в 13 муниципальных образованиях края. В нынешнем году, несмотря на ввод в действие новых дошкольных учреждений, проблема устройства ребенка в детский сад по-прежнему остается актуальной. Несмотря на то, что путевки в дошкольные учреждения получили 22,9 тыс. детей (в 2011-м – 21,7 тыс.), в декабре 2012 года численность детей, ожидающих своей очереди, составила 43.4 тыс. человек, причем 44,3% всей очередности приходится на долю краевого центра.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке один учитель ведет урок для двух классов в двух кабинетах одновременно
- Новые образовательные программы США представили школьникам, студентам и бизнесу Владивостока
- Молодым педагогам Владивостока подняли возраст до 35 лет
- Учителя тоже не видят белого света
- Школа не хочет учиться
- Глава Приморья: Мы планируем выдавать приморским детям специальные сертификаты
- Первоклассники посадили во Владивостоке Аллею в честь самих себя
- Москва для приморцев не резиновая
- Только два приморских выпускника набрали на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
Новости раздела
- Во Владивостоке начинается благотворительный марафон "Добро – это просто"
- Федеральный молодежный форум пройдет в Приморье в 2019 году
- Жители Приморья недовольны проблемой парковки возле МФЦ
- Победители конкурса "Лидеры России" войдут в кадровый резерв администрации Приморья
- Горожане активно выбирают дату гей-парада во Владивостоке
- В Приморье завершается второй этап конкурса "400 дворов"
- #КомандаПриморья исполнила мечту мальчика из Владивостока
- Помешай наркотикам сломать жизнь
- Ребенок войны и ветеран труда получила от #Команды Приморья дрова на зиму
- Молодежь Приморья просит Кожемяко провести дальневосточный форум во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма"
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- "Дело китообразных": Часть косаток и белух должна была "внезапно" погибнуть
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Рыбаки Приморья и жители притоков Амура остались без осенней кеты
- В суд ушло громкое дело о хищении 180 миллионов