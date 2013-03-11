www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.94 р. 100 JPY: 58.8 р.
EUR: 75.52 р. 10 CNY: 96.23 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Более 43 тысяч юных приморцев - в очереди в детсад

11 Марта 2013, 12:54 | Приморье

Самые большие очереди в детский сад в Приморье по-прежнему во Владивостоке. По итогам 2012 года численность приморских  детей, охваченных дошкольными образовательными услугами, составила 77,4 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 3,9%, - сообщает Приморскстат.

На конец 2012 года в Приморье действовало 535 самостоятельных дошкольных образовательных учреждений и 4 филиала. Кроме того, на базе 96 общеобразовательных учреждений, были открыты группы дошкольного образования.

Система дошкольного образования в крае ориентирована на детей с различным уровнем умственного и физического развития. Каждое седьмое учреждение являлось детсадом компенсирующего типа или имело такие группы. В группах с нарушением речи воспитывалось 80,9% детей, компенсирующие группы посещали дети с задержкой психического развития (8%), с проблемами опорно-двигательного аппарата (7,9%), с нарушением зрения и слуха  (2,2% и 0,8% соответственно). Впрочем, надо признать, что численность детей, посещающих данные учреждения, снизилась на 6,3% и составила 2971 человек. Группы оздоровительной направленности посещало 1062 человека. Кроме того, в конце 2012 года на территории края действовало 10 комплексов детсад-школа для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые  посещало 942 ребенка.

Дополнительными платными услугами детских учреждений воспользовались 11,5 тыс. детей. Каждый второй ребенок посещал кружки и секции, каждый шестой – музыкально-ритмические занятия, каждый десятый – занимался изучением иностранного языка.

Нельзя не отметить тот факт, что на конец 2012 года в 272 дошкольных учреждениях края (а это 50,8%) численность детей превышала число мест.   Переуплотненность отмечалась в 13 муниципальных образованиях края. В нынешнем году, несмотря на ввод в действие новых дошкольных учреждений, проблема устройства ребенка в детский сад по-прежнему остается актуальной. Несмотря на то, что путевки в дошкольные учреждения получили 22,9 тыс. детей (в 2011-м  –    21,7 тыс.), в декабре 2012 года численность детей, ожидающих своей очереди, составила 43.4 тыс. человек, причем 44,3% всей очередности приходится на долю краевого центра. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: детские сады  образование 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru