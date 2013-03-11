Более 43 тысяч юных приморцев - в очереди в детсад

Самые большие очереди в детский сад в Приморье по-прежнему во Владивостоке. По итогам 2012 года численность приморских детей, охваченных дошкольными образовательными услугами, составила 77,4 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 3,9%, - сообщает Приморскстат.

На конец 2012 года в Приморье действовало 535 самостоятельных дошкольных образовательных учреждений и 4 филиала. Кроме того, на базе 96 общеобразовательных учреждений, были открыты группы дошкольного образования.

Система дошкольного образования в крае ориентирована на детей с различным уровнем умственного и физического развития. Каждое седьмое учреждение являлось детсадом компенсирующего типа или имело такие группы. В группах с нарушением речи воспитывалось 80,9% детей, компенсирующие группы посещали дети с задержкой психического развития (8%), с проблемами опорно-двигательного аппарата (7,9%), с нарушением зрения и слуха (2,2% и 0,8% соответственно). Впрочем, надо признать, что численность детей, посещающих данные учреждения, снизилась на 6,3% и составила 2971 человек. Группы оздоровительной направленности посещало 1062 человека. Кроме того, в конце 2012 года на территории края действовало 10 комплексов детсад-школа для детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые посещало 942 ребенка.

Дополнительными платными услугами детских учреждений воспользовались 11,5 тыс. детей. Каждый второй ребенок посещал кружки и секции, каждый шестой – музыкально-ритмические занятия, каждый десятый – занимался изучением иностранного языка.

Нельзя не отметить тот факт, что на конец 2012 года в 272 дошкольных учреждениях края (а это 50,8%) численность детей превышала число мест. Переуплотненность отмечалась в 13 муниципальных образованиях края. В нынешнем году, несмотря на ввод в действие новых дошкольных учреждений, проблема устройства ребенка в детский сад по-прежнему остается актуальной. Несмотря на то, что путевки в дошкольные учреждения получили 22,9 тыс. детей (в 2011-м – 21,7 тыс.), в декабре 2012 года численность детей, ожидающих своей очереди, составила 43.4 тыс. человек, причем 44,3% всей очередности приходится на долю краевого центра.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.