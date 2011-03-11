www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

ДВФУ продолжает приемную кампанию в Приморье

11 Марта 2011, 19:10 | Приморье

Лучегорск, Дальнегорск и Лесозаводск встречают выездную приемную кампанию Дальневосточного федерального университета.

Программа поездки представителей ДВФУ очень насыщена: круглые столы с директорами и учителями на тему: «Правила приема в вузы на 2011 год», разнообразные встречи – с родителями абитуриентов, выпускниками школ и школьниками 9-10 классов, и, конечно, традиционные выступления творческих коллективов Молодежного центра ДВФУ.

Напомним, что в феврале руководители и преподаватели ДВФУ уже побывали в Уссурийске, Большом Камне, Находке, Арсеньеве и в Михайловском районе. В каждом из населенных пунктов на встречи приходили сотни родителей и выпускников. Большинство абитуриентов, конечно же, хотят учиться в суперсовременном кампусе на о. Русский, ведь там будут все условия для интересной учебы, занятий наукой, внеучебной деятельности. В то же время Дальневосточный федеральный намерен сохранить филиалы и в ряде других городов и районов края и ДВФО, развивать и укреплять их.

Программа работы в городах Приморья:

15 марта –п. Лучегорск,

16 марта - г. Дальнереченск,

17 марта - г. Лесозаводске.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru