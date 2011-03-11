ДВФУ продолжает приемную кампанию в Приморье

Лучегорск, Дальнегорск и Лесозаводск встречают выездную приемную кампанию Дальневосточного федерального университета.

Программа поездки представителей ДВФУ очень насыщена: круглые столы с директорами и учителями на тему: «Правила приема в вузы на 2011 год», разнообразные встречи – с родителями абитуриентов, выпускниками школ и школьниками 9-10 классов, и, конечно, традиционные выступления творческих коллективов Молодежного центра ДВФУ.

Напомним, что в феврале руководители и преподаватели ДВФУ уже побывали в Уссурийске, Большом Камне, Находке, Арсеньеве и в Михайловском районе. В каждом из населенных пунктов на встречи приходили сотни родителей и выпускников. Большинство абитуриентов, конечно же, хотят учиться в суперсовременном кампусе на о. Русский, ведь там будут все условия для интересной учебы, занятий наукой, внеучебной деятельности. В то же время Дальневосточный федеральный намерен сохранить филиалы и в ряде других городов и районов края и ДВФО, развивать и укреплять их.

Программа работы в городах Приморья:

15 марта –п. Лучегорск,

16 марта - г. Дальнереченск,

17 марта - г. Лесозаводске.