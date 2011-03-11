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Владимир Миклушевский: Реализация зданий ДВФУ на материке будет поэтапной, по мере высвобождения корпусов

11 Марта 2011, 19:15 | Приморье

Строительство нового кампуса ДВФУ на о. Русский и судьба старых корпусов университета – одна из самых горячих и обсуждаемых тем в приморских СМИ, блогосфере и «кухонных» разговорах. Журналистов также волнуют вопросы: существует ли список зданий, которые будут проданы и каким образом их намерены продавать. На эти вопросы ректор ДВФУ Владимир Миклушевский готов ответить уже сегодня.

Существует концепция вовлечения в хозяйственный оборот зданий объединяемых в ДВФУ вузов, которая была направлена в Правительство РФ. Суть ее состоит в продаже зданий ДВФУ на материке и направление полученных средств на строительство второй очереди кампуса на о. Русский. Всего планируется построить за счет продажи зданий на материке 200 тыс. кв. м новых корпусов на Русском. Иными словами, произойдет «конверсия» старого учебно-лабораторного фонда и общежитий в новые современные корпуса, оборудованные по последнему слову техники

Однако не все корпуса будут проданы. ДВФУ сохранит за собой исторические здания на улицах Пушкинской и Суханова. Кроме того, при продаже покупатели должны учитывать федеральное законодательство, которое накладывает ограничения на перепрофилирование объекта в том случае, если он является памятником истории и архитектуры. В данный момент готовится проект постановления Правительства РФ, который урегулирует процесс организации продажи корпусов путем проведения открытых аукционов.

- При этом напомню, что говорить о какой бы то ни было аукционной продаже недвижимости можно будет только после переезда университета на остров, а это произойдет осенью 2012 года, после проведения на острове Русский Саммита АТЭС. Реализация зданий на материке будет поэтапной, по мере высвобождения корпусов, - сказал ректор ДВФУ, доктор технических наук Владимир Миклушевский.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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