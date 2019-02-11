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Благотворительный мастер-класс для детей с онкозаболеваниями пройдёт во Владивостоке
15 февраля, во Всемирный день детей, больных раком, в онкогематологическом центре краевой клинической больницы пройдёт благотворительный детский мастер-класс по украшению имбирных домиков. Организатором мероприятия выступила компания «Владхлеб», пишет газета "Золотой Рог".
Украшение имбирного домика — это не только радость для детей, но и польза. Развитие мелкой моторики благотворно влияет на юных пациентов в период реабилитации. По окончанию мастер-класса они получат в подарок собственноручно украшенный имбирный домик.
Кроме того, компания «Владхлеб» выступит партнёром благотворительного концерта «Джек Воробей и его друзья», который пройдет 17 февраля в 11:00 в Приморской краевой филармонии. Гости концерта смогут принять участие в съёмках мюзикла с аниматорами в костюмах любимых детских героев: Джека Воробья и Гарри Поттера. Также любой желающий сможет принять участие в благотворительной лотерее, среди лотов которой —поделки онкобольных детей и сертификаты в сеть кафе-кондитерских «Лакомка».
— В основном собранные средства будут потрачены на авиабилеты для детей с онкогематологическими заболеваниями. Им часто необходимо лечение в московских клиниках, а суммы на перелёты требуются внушительные, — отметила директор фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко.
Отметим, что предприятие «Владхлеб» не в первый год участвует в мероприятиях благотворительного фонда «Сохрани жизнь». Продукция компании была представлена на празднике «День доброго мороженого». Тогда общими усилиями удалось собрать более 400 тысяч рублей на нужды детей. Так же ежегодно «Владхлеб» проводит акцию «Встретим Пасху добрыми делами», часть средств, вырученных от продажи пасхальной продукции по акции, направляется на помощь подопечным фонда «Сохрани жизнь».
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