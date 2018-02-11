www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.17 р. 100 JPY: 53.25 р.
EUR: 71.39 р. 10 CNY: 92.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экономика
Распечатать

Два руководителя из Владивостока признаны лучшими лидерами России

11 Февраля 2018, 19:41 | Приморье

Подведены итоги всероссийского конкурса «Лидеры России»

11 февраля в парке науки и искусства «Сириус» г. Сочи были подведены итоги всероссийского конкурса «Лидеры России». Сильнейшими управленцами страны были признаны руководители из Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Лидеры России» - конкурс управленцев, который впервые проводится в нашей стране. Из более 200 тысяч топ-менеджеров в финале конкурса за звание лучших боролись 300 участников. Среди них были 10 жителей Приморского края, из которых двое стали победителями конкура. Это депутат ЗАКС Приморского края Дмитрий НОВИКОВ и ассистент кафедры управления ВГУЭС Николай СТЕЦКО. В качестве приза они получат миллион рублей, который можно потратить на образовательные программы. Также за ними закрепят наставников из лучших в течение года карьерные консультации от руководителей федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеров крупнейших компаний России.

СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению Президента РФ, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей».

«Самое главное испытание для лидеров – это не зазнаться, когда мы объявим 103 победителя, – наставлял участников конкурса первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей КИРИЕНКО во время торжественной церемонии награждения. – Ошибкой будет считать, что вы сильнее и лучше тех, кто прошел в финал. Мы видим огромное количество сильных людей, которые должны были попасть в первую сотню, но по различным причинам не попали. Разрывы по результатам были очень небольшие. Первой сотне желаю не зазнаться, а для тех, кто не попал в нее – помнить, что это ничего не значит, у вас точно есть возможность добиться лучшего результата».

Наталья КОМИССАРОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: управленец  администрация  кириенко  конкурс  Сочи  президент  Путин  Лидеры России 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru