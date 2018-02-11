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Два руководителя из Владивостока признаны лучшими лидерами России
Подведены итоги всероссийского конкурса «Лидеры России»
11 февраля в парке науки и искусства «Сириус» г. Сочи были подведены итоги всероссийского конкурса «Лидеры России». Сильнейшими управленцами страны были признаны руководители из Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Лидеры России» - конкурс управленцев, который впервые проводится в нашей стране. Из более 200 тысяч топ-менеджеров в финале конкурса за звание лучших боролись 300 участников. Среди них были 10 жителей Приморского края, из которых двое стали победителями конкура. Это депутат ЗАКС Приморского края Дмитрий НОВИКОВ и ассистент кафедры управления ВГУЭС Николай СТЕЦКО. В качестве приза они получат миллион рублей, который можно потратить на образовательные программы. Также за ними закрепят наставников из лучших в течение года карьерные консультации от руководителей федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеров крупнейших компаний России.
СПРАВКА ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению Президента РФ, оператором конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). «Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей».
«Самое главное испытание для лидеров – это не зазнаться, когда мы объявим 103 победителя, – наставлял участников конкурса первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей КИРИЕНКО во время торжественной церемонии награждения. – Ошибкой будет считать, что вы сильнее и лучше тех, кто прошел в финал. Мы видим огромное количество сильных людей, которые должны были попасть в первую сотню, но по различным причинам не попали. Разрывы по результатам были очень небольшие. Первой сотне желаю не зазнаться, а для тех, кто не попал в нее – помнить, что это ничего не значит, у вас точно есть возможность добиться лучшего результата».
Наталья КОМИССАРОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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