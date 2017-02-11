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Ушла из жизни "мама" Приморья
Тяжелая и часто все еще неизлечимая болезнь прошлой ночью стала причиной преждевременной смерти депутата Натальи Изотовой, сообщает ИА «Дейта».
Перечень общественных обязанностей Натальи Изотовой занимает не один абзац – приведем лишь главные заботы мецената: депутат Думы города Владивостока, президент Приморского Краевого общественного благотворительного Фонда «Мама», председатель секции Общественного совета Приморского края по защите социальных прав граждан, координатор партии «Единая Россия» по вопросам детей-сирот.
Совсем недавно за большой вклад в вопросы поддержки малообеспеченных, многодетных семей, активную общественную деятельность она была отмечена знаком отличия «Приморье. За заслуги» - высшей наградой Приморского края.
Многие запомнят Наталью Изотову именно такой - как неутомимую труженицу, добросовестного и ответственного человека, обладавшего большим жизненным и профессиональным опытом и знаниями. Для большинства она навсегда останется образцом душевности, доброты и вечной женственности.
Фото думы Владивостока.
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