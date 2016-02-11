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Россиян больше всего беспокоит рост цен

11 Февраля 2016, 18:40 | Приморье

Наиболее ощутимый всплеск беспокойства россиян зафиксирован относительно проблемы роста цен, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Если в декабре прошлого года инфляцию наиболее острой проблемой страны считали 12% россиян, то в январе нынешнего года - уже 20%. Для сравнения, в январе 2015-го эта доля составляла 22%. В течение прошлого года наблюдались заметные колебания значений показателей по этим двум пунктам (по экономике спад с 23% января до 12% в июне, а затем рост), по инфляции также спад с начала года до лета, затем резкий скачок, и вновь снижение к концу года», - говорится в пресс-релизе.

Низкие зарплаты и уровень жизни в числе проблемных тем на протяжении последних трех месяцев называют 13% опрошенных россиян.

Далее следуют безработица (12% в январе - с 7% в ноябре 2015 года), социальная политика (9% - против 4% в январе 2015 года), внешняя политика (7% - против 12% в декабре и 14% в январе 2015 года). В первую десятку рейтинга проблем также входят здравоохранение (7%), образование (7%), развал с/х и промышленности (6%), низкие пенсии, пенсионная реформа (5%).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кризис  цены  ВЦИОМ 






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