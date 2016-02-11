Россиян больше всего беспокоит рост цен

Наиболее ощутимый всплеск беспокойства россиян зафиксирован относительно проблемы роста цен, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Если в декабре прошлого года инфляцию наиболее острой проблемой страны считали 12% россиян, то в январе нынешнего года - уже 20%. Для сравнения, в январе 2015-го эта доля составляла 22%. В течение прошлого года наблюдались заметные колебания значений показателей по этим двум пунктам (по экономике спад с 23% января до 12% в июне, а затем рост), по инфляции также спад с начала года до лета, затем резкий скачок, и вновь снижение к концу года», - говорится в пресс-релизе.

Низкие зарплаты и уровень жизни в числе проблемных тем на протяжении последних трех месяцев называют 13% опрошенных россиян.

Далее следуют безработица (12% в январе - с 7% в ноябре 2015 года), социальная политика (9% - против 4% в январе 2015 года), внешняя политика (7% - против 12% в декабре и 14% в январе 2015 года). В первую десятку рейтинга проблем также входят здравоохранение (7%), образование (7%), развал с/х и промышленности (6%), низкие пенсии, пенсионная реформа (5%).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.