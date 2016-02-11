Приморцы оказались самыми продвинутыми IT-пользователями в России

Приморье опередило все регионы Российской Федерации по количеству зарегистрированных пользователей на портале госуслуг. Об этом говорилось в ходе видеоселектора с регионами под председательством министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщил Николай Никифоров, портал государственных услуг, запущенный в конце 2009 года, позволил гражданам сократить число посещений государственных органов. Часть услуг уже можно получить на портале полностью в электронном виде.

«Переход к оказанию госуслуг в электронном виде способствует улучшению бизнес-среды и повышению уровня жизни граждан. Наша задача – обеспечить эффективную и удобную работу портала, системы межведомственного электронного взаимодействия и гарантировать доступность всех госуслуг в электронном виде во всех населенных пунктах страны», – подчеркнул он.

Николай Никифоров также призвал регионы к увеличению количества зарегистрированных пользователей на Едином портале госуслуг.

«К концу 2016 года регионам необходимо, чтобы не менее 50 процентов населения были пользователями государственных услуг в электронном виде», – сообщил министр.

В ходе селектора на экран был выведен рейтинг регионов по количеству зарегистрированных пользователей в 2015 году. Приморский край опередил все регионы, превысив плановые 48 процентов.

По словам директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья Ильи Красильникова, дальнейший рост показателей в регионе будет осуществлен за счет подключения к госуслугам жителей отдаленных населенных пунктов.

«По всему краю открыты многофункциональные центры «Мои документы», где приморцы, у которых дома нет возможности выйти в интернет, могут зарегистрироваться на портале госуслуг. Здесь же можно получить консультацию по любой из услуг, предоставляемой в электронном виде. Отмечу, возможность оформить документы без очередей и временных затрат теперь есть у всех жителей края», – сообщил он.

Отметим, более миллиона приморцев уже зарегистрированы на портале госуслуг.

Самые востребованные государственные услуги в Приморье – регистрация автотранспортных средств, получение загранпаспортов, информации о наличии штрафов и состоянии пенсионного счета. Из муниципальных услуг самые востребованные – запись на прием к врачу, в детские сады, в школу. Активно пользуются приморцы электронными дневниками и другими ресурсами «Электронной школы».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.