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В Приморье пересчитали безработных

11 Февраля 2015, 14:40 | Приморье

Эксперты рынка труда отмечают: начало 2015 года ознаменовалось тем, что многие компании на январь отправили сотрудников в отпуска без содержания, а работу начали только с февраля.

Это нашло отражение в сводке официальной статистики. Так, по данным департамента труда и социального развития Приморского края на 28 января, численность работников, которые находились в режиме неполной занятости, составила 560 человек. Из них 429 человек работали неполное рабочее время по инициативе работодателя; 131 сотрудник  находился в простое. Так, в ОАО «Фирма Аврора» (Владивосток) таковых насчитали 91 человек, на ООО «Завод «Океан» (Уссурийск) – 5 человек, в ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет»
(г. Владивосток)  – 35 человек.

В начале февраля ситуация несколько изменилась. Численность работников, которые находились в режиме неполной занятости, по сравнению с предыдущей неделей  уменьшилась на 19 человек и по состоянию на 4 февраля 2015 года составила 541 человек. Из них 440 человек работали неполное рабочее время по инициативе работодателя;101 сотрудник находился в простое.

В целом же численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости по состоянию на 30 января 2015 года, составила 13 908 человек, что на 1 703 человека меньше, чем на начало 2014  года.

Елена ЛЕНСКАЯ.   Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: безработица  кризис 



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