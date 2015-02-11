В домах Владивостока все больше новых лифтов

В жилых домах столицы Приморья продолжаются работы по капитальному ремонту лифтовых шахт, замене кабин и подъемного оборудования.

На днях новенький антивандальный и практически бесшумный лифт был установлен в многоэтажке на проспекте Красного Знамени, 75. Вскоре новые лифты появятся еще по двум адресам: ул. Сахалинская, 44 и ул. Енисейская, 4, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Установка лифтов ведется на основе совместного финансирования администрации города и жителей домов. При этом жильцам необходимо оплатить лишь 20% работ, остальные 80% затрат берет на себя городской бюджет.

Напомним, что замена лифтов относится к категории «капитальный ремонт». С 2014 года по новому закону «О капитальном ремонте многоквартирных домов в Приморском крае» собственники ежемесячно перечисляют взносы на капитальный ремонт своих домов в Фонд капитального ремонта Приморского края. За эти средства региональный оператор (таков статус организации) обязан организовывать работы по капитальному ремонту. К ним относится и замена неработающих лифтов на новые, замена и ремонт кровель, фасадов, систем отопления, водоснабжения и пр. Фондом уже сформирован график по ремонту домов, то есть по годам определено, в каком доме и какой ремонт будет проведен.

Со своей стороны администрация Владивостока, понимая, что в жилфонде города много проблем и многие из них надо решать как можно быстрей, приняла решение по мере возможностей помогать горожанам с ремонтом. В связи с этим была разработана программа, согласно которой работы по капремонту проводятся на условиях софинансирования с жильцами.

Лифтовое хозяйство во Владивостоке насчитывает свыше 3000 лифтов. Но до 2008 года работы по замене лифтов в городе практически не велись: за десять лет, начиная 1998 года, было заменено всего 30 подъемников. Затем процесс, что называется, пошел, и за последние шесть лет в городе заменили порядка пятисот лифтов.

В первую очередь меняли те подъемники, которые не работали по 10-15 лет. Затем пришла очередь и тех, которые функционировали, но уже выработали свой ресурс. Как сообщили газете «Золотой Рог» в управлении содержания жилфонда администрации Владивостока, работа по замене лифтов - постоянный, никогда не завершающийся процесс, так как ежегодно часть лифтов отрабатывает 25-летний положенный срок и требует плановой замены. Однако серьезным достижением является именно то, что во Владивостоке в разы сократилось количество лифтов, которые не работали на протяжении многих лет.

Благодаря городской программе 2014 года во Владивостоке должно быть заменено 63 неработающих лифта на новые (эти работы еще ведутся), капитально отремонтировано несколько десятков кровель и фасадов, инженерные сети. В 2015 году программа будет продолжена, резюмирует газета «Золотой Рог».

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.