Население Приморья убеждают в несомненной пользе социальных норм на услуги ЖКХ

Эксперты «Золотого Рога» в этом сильно сомневаются

Социальная норма на потребление электроэнергии, вводимая в России с середины января этого года, вновь вышла на первый план новостных лент. Несколько российских регионов, ставших пилотными, в прошлом году ввели эту норму, чтобы на практике показать ее преимущества или недостатки. Приморский край избежал этой участи, хотя и был в списке пилотных регионов. Но это лишь отсрочка. Правительство РФ настойчиво желает внедрить социальную норму для населения, и в дальнейшем не только на электроэнергию, но и на другие услуги ЖКХ.

Напомним, что 10 сентября 2012 г. Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ было подписано Распоряжение Правительства РФ №1650-р «Комплекс мер, направленных на переход к установлению социальной нормы потребления коммунальных услуг в Российской Федерации». Цель, преследуемая государством, – избавиться от перекрестного субсидирования тарифов на коммунальные услуги для населения за счет предприятий и организаций и уменьшить нагрузку оплаты коммунальных ресурсов для бизнеса. Нас пытаются убедить, что эта мера «в ряде случаев» поможет снизить платежи за ЖКХ, тарифы на которые растут и будут расти.

Применение социальной нормы потребления коммунальных ресурсов планируется начать с расчетов за потребленную электроэнергию. Это обусловлено тем, что у 96% россиян в квартирах установлены электросчетчики. Но в дальнейшем планируется перейти на социальные нормы и по другим коммунальным ресурсам (вода, газ, тепло). Уже заявлено, что с 2015 года будет вводиться социальная норма потребления воды.

Стоит отметить некоторое смягчение в последнее время правительственной риторики в отношении сроков введения соцнорм, учитывая первую реакцию населения на будущее новшество. На заседании в январе Дмитрий Медведев во время очередного обсуждения этой темы сказал буквально следующее: «Обязаловки и тотального введения допускать нельзя», - и добавил, что решение о введении соцнормы потребления электроэнергии и ее корректировки регионы РФ должны принимать самостоятельно. В свою очередь, губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заверил, что такая норма может быть введена «только как опция, как тарифный план, который оставляет гражданам право выбора. Это как двухтарифный счетчик, вы можете переходить на двухтарифную оплату электроэнергии, а можете не переходить».

Чьи планы нарушила отсрочка?

Как следует из последних решений, правительство разрешило регионам отсрочить введение социальной нормы еще на два года. Но, как бы то ни было, людям придется определяться. «ЗР» решил обсудить возможные последствия для населения этого эксперимента со специалистом - член-корреспондентом Российской инженерной академии, к.т.н., членом общественного экспертного совета при краевом департаменте ЖКХ Алексеем ГРИШАНОМ.

- Алексей Алексеевич, ваше мнение на предложение о нормировании услуг ЖКХ.

- Кому-то очень хочется, чтобы население воспринимало социальную норму как одну из мер энергосбережения. На самом деле это далеко не так, и это понятно из перечня того, на что затрачивается электроэнергия. Существует стандартный набор статей потребления населением электроэнергии: освещение, приготовление пищи, стирка, бытовые приборы и т. п. Однако все настойчивее заявляют о себе другие статьи, вынуждающие население потреблять дополнительные объемы электроэнергии. Это догрев квартир из-за плохой теплозащиты зданий, из-за несоблюдения теплоснабжающими организациями отопительных графиков, из-за аварий в системах отопления, на приготовление горячей воды из-за ее отсутствия или плохого качества и др. Все это ставит население в положение униженного и бесправного источника прибыли для организаций ЖКХ.

От себя добавим, что население худо-бедно, но ставит приборы учета и начинает понимать разницу в оплате коммунальных услуг до и после их установки. Это – снижение в натуральных объемах потребления и в счетах на коммунальные услуги. Но это же видят и энергоснабжающие организации, снижение платежей - это потери их доходов.

- Современные отношения между потребителями (в том числе население) и поставщиками услуг по тепло-, электро- и водоснабжению можно рассматривать как антагонистические, - продолжает комментировать ситуацию Алексей Гришан. - В нашем монопольном ЖКХ управленческий консерватизм, ориентированный на сохранение сложившейся ситуации, в том числе наличие безумного объема потерь – например, в муниципальных «Водоканалах» холодная вода теряется ежегодно до 20-42% от пропуска, - не вызывает у управленцев всех уровней никакого страха, кроме как потерять место, потому что, во-первых, источник прибыли, т.е. население, неисчерпаем, во-вторых, источник прибыли терпелив до отчаяния, в-третьих, надзорная система работает по заявительному принципу, т.е. нет заявления на неправомерные действия структур ЖКХ - нет и повода для проверок, и в-четвертых – у действующей системы ЖКХ нет конкурентов. При этом их создание не приветствуется, поинтересуйтесь, например, попыткой создания в Приморском крае альтернативной электроснабжающей компании или последствиями отказа населения от централизованного теплоснабжения.

Соцнорма - исключительная мера

- Понимая, что выполнение требований 261 закона можно сдерживать до некоторого предела, но противостоять им опасно, были придуманы социальные нормы для населения, - продолжает объяснять Алексей Гришан. – Хотя, как мне кажется, введение социальных норм должно быть как исключительная мера и рассматриваться тогда и только тогда, когда в стране будут выбраны все резервы экономии потребляемых энергетических ресурсов, а их запасы будут испытывать угрозу истощения.

Сегодняшняя же ситуация с потреблением, в частности, тепловой энергии в Приморском крае на отопление жилых домов оценивается избыточным потреблением первичного топлива примерно в 5,2 раза по отношению к проектному. Потенциал энергосбережения Приморского края в 2002 г. оценивался стоимостью потерь, соответствующей стоимости 78% ввозимого топлива. А потери тепла в жилом фонде Приморского края в том же году составляли 17,7% от потенциала энергосбережения. Ликвидация этого потенциала могла бы привести к снижению тарифа на электроэнергию на 2-4%, а на тепловую энергию – на 12-46%. Однако эти и многие другие результаты не были достигнуты потому, что при наличии правовых и иных мер по повышению энергетической эффективности ВВП реализация этих мер в крае не была организована.

Красивые цифры

Ученый привел и прокомментировал интересные факты энергоемкости внутреннего продукта (кг условного топлива/1000 руб.). В России она оценивалась на уровне 43; США – 15,6; страны ЕС – 10,65; Япония – 6,28; среднемировой уровень – 14,77. «Как следует из анализа 13 муниципальных Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в среднем по Приморскому краю он составляет – 23 кг у. т./1000 руб. и имеет широкий диапазон - от 102 до 0,0011 кг у. т./1000 руб.», - говорит он.

На вопрос, могут ли эти оценки свидетельствовать о повышении качества жизни, Алексей Гришан ответил:

- Скорее всего, нет. Потому, что абсолютные значения этих оценок зависят от величины делимого, т.е. объема потребления энергоресурсов (тонн условного топлива), и делителя (стоимость ВВП в 1000 руб.). Если объем потребления энергоресурсов мал, это может свидетельствовать об отсутствии или незначительности технологического энергопотребления, другими словами о безработице. Если объем потребления энергоресурсов высок - о наличии сверхнормативных потерь, т. е. о неэффективном энергопотреблении. И здесь тоже есть о чем порассуждать.

Население оплачивает отопление квартир в соответствии с тарифами на тепло (руб./Гкал), занимаемой площадью (м2) и неким показателем (Гкал/м2), именуемым как «расчетный норматив потребления тепла на отопление зданий». Этот «норматив» с некоторой периодичностью пересматривается и утверждается в администрациях муниципальных образований. Так вот, нормативы потребления тепла на отопление зданий в муниципальных образованиях Приморского края в 2012 г. превышали базовые нормы, предусмотренные СНиП (от 23.02.2003 г.) в среднем в 2 раза. При прочих равных условиях (тариф и отапливаемая площадь) эта разница естественным образом сопровождается 2-кратным увеличением платы за отопление в сравнении с базовыми нормами!

Норматив против нормы

В качестве наиболее действенного метода борьбы с ростом цен на отопление население избрало отказ от услуг централизованного теплоснабжения и переход на электроотопление. Правда, сегодня запрещен переход на электроотопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме. Однако эта акция не запрещена в отношении всего дома. Возможно, поэтому многие строящиеся дома предпочитают электроотопление традиционному теплоснабжению. Впрочем, переход на электроотопление не всегда оказывается дешевле. Но жителей привлекает возможность управлять комфортом в своей квартире и избавление от произвола теплоснабжающих организаций. Естественно, любые разговоры о введении социальной нормы на потребление электроэнергии воспринимаются населением болезненно.

Нам удалось найти ссылку на сайте правительства Чукотского АО на информацию о результатах пяти месяцев пилотного проекта по введению социальной номы потребления электроэнергии в нескольких российских регионах, где сказано, что из всех субъектов, принявших участие в эксперименте, действительно положительные результаты оказались в Ростовской области. Только там удалось добиться снижения цены за киловатт-час.

В недрах Федеральной службы по тарифам (ФСТ) РФ созрело альтернативное соцнорме предложение - ввести в России «абонентскую плату» за электроэнергию. Недавно об этом говорил руководитель ФТС Сергей НОВИКОВ. Если идея будет одобрена, населению придется платить некую фиксированную сумму за возможность пользования электроэнергией. Но, как отмечают эксперты, на фоне проводимых в последнее время экспериментов с тарифами ЖКХ и эта идея вряд ли получит поддержку населения.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.