В Приморье развиваются проекты, направленные на повышение социальной грамотности жителей

Информационный проект «Достучаться до каждого», реализованный Управлением ПФР по Артемовскому городскому округу, стал одним из пяти победителей в краевом конкурсе социальных проектов среди территориальных органов Пенсионного фонда.

При поддержке краевого отделения ПФР управления и отделы Приморского края реализовывали проекты, направленные на повышение пенсионной и социальной грамотности среди жителей края. По мнению жюри, лучше всех с поставленной задачей в номинации «ПФР: работаем для всех, заботимся о каждом» справились специалисты из города Артем.

В рамках проекта было вручено более 450 «информационных портфелей» руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям и другим работодателям. Набор «портфеля» состоял из подборки информационного материала об изменениях в законодательстве, графиков сдачи индивидуальных сведений, тарифов страховых взносов, а также памяток и брошюр для работающих граждан и пенсионеров, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Отметим, проект «Достучаться до каждого» - это не разовая акция, а плановая работа, которая проводится из года в год. На протяжении нескольких лет на территории Артемовского городского округа практически все организации и предприятия вовремя и в полном объеме предоставляют индивидуальные сведения о своих работниках, что приводит к своевременному и полному формированию пенсионного капитала, необходимого для назначения пенсии. Что касается работы с людьми, которые уже вышли на пенсию, то свыше 6,5 тысяч индивидуальных писем с разъяснениями по самым актуальным вопросам вручено пенсионерам Артема.

Для справки. Краевой конкурс проектов «Социальный вектор» был проведен отделением ПФР по Приморскому краю в 2012 году. По итогам конкурса в различных номинациях лауреатами также стали управления ПФР по Ленинскому и Первореченскому районам Владивостока, Спасску–Дальнему и Спасскому району, ЗАТО Большой Камень.

Газета "золотой Рог", Владивосток.