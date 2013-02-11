Из Приморского края в другие регионы России отток населения увеличился на 21,3%

Опубликованы статистические данные о демографических изменениях в Приморском крае в 2012 году.

По предварительной оценке, численность постоянного населения Приморского края на 1 января 2013 года составила 1947,5 тыс. человек.

За 2012 год, по предварительным данным, в крае родилось 24,5 тыс. детей (на 4,8% больше, чем за 2011), умерло 26,7 тыс. человек (на 3,1% меньше, чем в 2011), в том числе 252 ребенка до года. Число умерших превысило число родившихся на 8,8% (в 2011 на 17,7%).

Естественная убыль населения сохранялась на 30 территориях края, и в сравнении с 2011 годом, в целом по краю, уменьшилась почти в 2 раза. Мужская смертность превысила женскую на 21,5% и составила 14,6 тыс. человек.

В органах ЗАГС за прошедший год было зарегистрировано 18,5 тыс. браков (на 2,5% меньше, чем в 2011) и 9,9 тыс. разводов (на 4,5% меньше). На 1000 заключенных браков пришлось 535 разводов (в 2011 – 546).

Число прибывших в Приморский край из других регионов России за 2012 год составило 19 тыс. человек (на 23,8% больше, чем в 2011), из других стран – 10,2 тыс. человек (на 32,8%). Выехало в другие регионы России 25,1 тыс. человек (на 21,3% больше), а в другие страны – 5,1 тыс. человек (в 4,3 раза больше). Следует отметить, что увеличение числа выбывших связано с изменением с 2011 года порядка учета долгосрочной миграции (в число мигрантов включены лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более). В настоящее время в число выбывших попадают мигранты, срок пребывания которых закончился.

В целом по Приморскому краю за 2012 год миграционный отток составил 1104 человека, но в четырех городских округах произошел приток населения: Владивостокском - 3503 человека, Уссурийском – 3215 человек, Партизанском – 90 человек и Дальнереченском – 67 человек.

За 2012 год сменили место жительства на территории края – 44,5 тыс. приморцев (на 22% больше, чем в 2011), причем 21,7 тыс. человек из них сменили постоянную прописку, сообщает Приморскстат.