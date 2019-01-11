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Владивосток выйдет на "Зарядку чемпионов"
Участие в спортивном мероприятии могут принять не только спортсмены, но и все желающие жители и гости столицы Приморья
12 января, в субботу, на центральной площади Владивостока в 9.00 состоится «Зарядка чемпионов», сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Организатором «Зарядки чемпионов» выступает спортивно-социальное движение «Приморье за спорт» при поддержке администрации Владивостока. По словам представителя движения, целью акции является популяризация спорта, объединение спортсменов, а также пропаганда здорового и активного образа жизни. Проведет зарядку тренер фитнес-клуба Word Сlass.
После зарядки любой желающий может отправиться на пробежку по Корабельной набережной.
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