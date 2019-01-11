www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.86 р. 100 JPY: 61.95 р.
EUR: 77.21 р. 10 CNY: 98.62 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

В Приморье Сихотэ-Алинский заповедник получил подарки от Всемирного фонда дикой природы

11 Января 2019, 16:45 | Приморье

Новая техника облегчит сложную работу по охране тигров и сделает её ещё более эффективной

Накануне новогодних праздников WWF России передал Сихотэ-Алинскому заповеднику автомашину, прицеп и снегоход для повышения эффективности работы оперативной группы по охране территории и мониторинга амурского тигра. Уже с первых дней нового года техника активно используется специалистами.

С каждым годом количество фотоловушек на большой территории Сихотэ-Алинского заповедника растет, соответственно, увеличивается объем работ, связанных с их установкой и обслуживанием. Зачастую для того, чтобы добраться до звериных троп, перевести груз и выполнить работу в краткие сроки, требуется серьезная техника. Внедорожник Toyota Hilux и прицеп к снегоходу, подаренные WWF, позволят инспекторам и научным сотрудникам заповедника повысить эффективность работы по фотоучету амурского тигра на своей территории, а также расширить границы исследований. Уже в первый рабочий день после каникул специалист заповедника на новой машине выехал в Анюйский национальный парк для помощи в работах по фотоучету тигра.

«Хочу сказать большое спасибо Всемирному фонду за подарки заповеднику, — говорит Светлана Сутырина, и.о. директора Сихотэ-Алинского заповедника. – Вся техника: машина, прицеп и снегоход окажет существенную помощь в работе и нашей оперативной группе, и специалистам по изучению тигра. Мы не успели поделиться своей радостью раньше, но приятно и символично сделать это в свой профессиональный праздник, День заповедников и национальных парков, который, кстати сказать, был инициирован Всемирным фондом дикой природы! Поздравляю всех коллег с праздником, с тем, что у нас есть такие замечательные партнеры и желаю всем нам успехов в сохранении природных богатств России!»

Опергруппа заповедника в качестве подарка от WWF получила снегоход Taiga Patrul («Русская механика»), который будет использоваться для работы по профилактике браконьерства на территории Сихотэ-Алинского заповедника и его охранной зоны в снежный период года. Пока аномально бесснежная зима не позволила опробовать его в тайге, но наверняка такая возможность ещё появится в этом году.

«Подарки Сихотэ-Алинскому заповеднику были сделаны WWF России благодаря поддержке Международной тигриной инициативе (TAI) и проекту по сохранению редких кошачьих России, который Фонд осуществляет с банком ВТБ. Сихотэ-Алинский заповедник вместе с прилегающими территориями — важный участок ареала амурского тигра. Именно поэтому уже 25 лет, с самого начала работы WWF на Дальнем Востоке и по день сегодняшний, заповедник является партнером Всемирного фонда дикой природы по сохранению биоразнообразия дальневосточной тайги, — комментирует Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России. — Амурский филиал WWF России поздравляет всех сотрудников особо охраняемых природных территорий с профессиональным праздником! Мы желаем вам стойкости и мужества. Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение и радость от достигнутого. И пусть наша заповедная система крепнет и получает должную поддержку государства. А Всемирный фонд дикой природы всегда с вами!»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: wwf  сихотэ-алинский заповедник 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru