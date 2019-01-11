В Приморье Сихотэ-Алинский заповедник получил подарки от Всемирного фонда дикой природы

Новая техника облегчит сложную работу по охране тигров и сделает её ещё более эффективной

Накануне новогодних праздников WWF России передал Сихотэ-Алинскому заповеднику автомашину, прицеп и снегоход для повышения эффективности работы оперативной группы по охране территории и мониторинга амурского тигра. Уже с первых дней нового года техника активно используется специалистами.

С каждым годом количество фотоловушек на большой территории Сихотэ-Алинского заповедника растет, соответственно, увеличивается объем работ, связанных с их установкой и обслуживанием. Зачастую для того, чтобы добраться до звериных троп, перевести груз и выполнить работу в краткие сроки, требуется серьезная техника. Внедорожник Toyota Hilux и прицеп к снегоходу, подаренные WWF, позволят инспекторам и научным сотрудникам заповедника повысить эффективность работы по фотоучету амурского тигра на своей территории, а также расширить границы исследований. Уже в первый рабочий день после каникул специалист заповедника на новой машине выехал в Анюйский национальный парк для помощи в работах по фотоучету тигра.

«Хочу сказать большое спасибо Всемирному фонду за подарки заповеднику, — говорит Светлана Сутырина, и.о. директора Сихотэ-Алинского заповедника. – Вся техника: машина, прицеп и снегоход окажет существенную помощь в работе и нашей оперативной группе, и специалистам по изучению тигра. Мы не успели поделиться своей радостью раньше, но приятно и символично сделать это в свой профессиональный праздник, День заповедников и национальных парков, который, кстати сказать, был инициирован Всемирным фондом дикой природы! Поздравляю всех коллег с праздником, с тем, что у нас есть такие замечательные партнеры и желаю всем нам успехов в сохранении природных богатств России!»

Опергруппа заповедника в качестве подарка от WWF получила снегоход Taiga Patrul («Русская механика»), который будет использоваться для работы по профилактике браконьерства на территории Сихотэ-Алинского заповедника и его охранной зоны в снежный период года. Пока аномально бесснежная зима не позволила опробовать его в тайге, но наверняка такая возможность ещё появится в этом году.

«Подарки Сихотэ-Алинскому заповеднику были сделаны WWF России благодаря поддержке Международной тигриной инициативе (TAI) и проекту по сохранению редких кошачьих России, который Фонд осуществляет с банком ВТБ. Сихотэ-Алинский заповедник вместе с прилегающими территориями — важный участок ареала амурского тигра. Именно поэтому уже 25 лет, с самого начала работы WWF на Дальнем Востоке и по день сегодняшний, заповедник является партнером Всемирного фонда дикой природы по сохранению биоразнообразия дальневосточной тайги, — комментирует Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России. — Амурский филиал WWF России поздравляет всех сотрудников особо охраняемых природных территорий с профессиональным праздником! Мы желаем вам стойкости и мужества. Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение и радость от достигнутого. И пусть наша заповедная система крепнет и получает должную поддержку государства. А Всемирный фонд дикой природы всегда с вами!»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.