Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье Сихотэ-Алинский заповедник получил подарки от Всемирного фонда дикой природы
Новая техника облегчит сложную работу по охране тигров и сделает её ещё более эффективной
Накануне новогодних праздников WWF России передал Сихотэ-Алинскому заповеднику автомашину, прицеп и снегоход для повышения эффективности работы оперативной группы по охране территории и мониторинга амурского тигра. Уже с первых дней нового года техника активно используется специалистами.
С каждым годом количество фотоловушек на большой территории Сихотэ-Алинского заповедника растет, соответственно, увеличивается объем работ, связанных с их установкой и обслуживанием. Зачастую для того, чтобы добраться до звериных троп, перевести груз и выполнить работу в краткие сроки, требуется серьезная техника. Внедорожник Toyota Hilux и прицеп к снегоходу, подаренные WWF, позволят инспекторам и научным сотрудникам заповедника повысить эффективность работы по фотоучету амурского тигра на своей территории, а также расширить границы исследований. Уже в первый рабочий день после каникул специалист заповедника на новой машине выехал в Анюйский национальный парк для помощи в работах по фотоучету тигра.
«Хочу сказать большое спасибо Всемирному фонду за подарки заповеднику, — говорит Светлана Сутырина, и.о. директора Сихотэ-Алинского заповедника. – Вся техника: машина, прицеп и снегоход окажет существенную помощь в работе и нашей оперативной группе, и специалистам по изучению тигра. Мы не успели поделиться своей радостью раньше, но приятно и символично сделать это в свой профессиональный праздник, День заповедников и национальных парков, который, кстати сказать, был инициирован Всемирным фондом дикой природы! Поздравляю всех коллег с праздником, с тем, что у нас есть такие замечательные партнеры и желаю всем нам успехов в сохранении природных богатств России!»
Опергруппа заповедника в качестве подарка от WWF получила снегоход Taiga Patrul («Русская механика»), который будет использоваться для работы по профилактике браконьерства на территории Сихотэ-Алинского заповедника и его охранной зоны в снежный период года. Пока аномально бесснежная зима не позволила опробовать его в тайге, но наверняка такая возможность ещё появится в этом году.
«Подарки Сихотэ-Алинскому заповеднику были сделаны WWF России благодаря поддержке Международной тигриной инициативе (TAI) и проекту по сохранению редких кошачьих России, который Фонд осуществляет с банком ВТБ. Сихотэ-Алинский заповедник вместе с прилегающими территориями — важный участок ареала амурского тигра. Именно поэтому уже 25 лет, с самого начала работы WWF на Дальнем Востоке и по день сегодняшний, заповедник является партнером Всемирного фонда дикой природы по сохранению биоразнообразия дальневосточной тайги, — комментирует Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России. — Амурский филиал WWF России поздравляет всех сотрудников особо охраняемых природных территорий с профессиональным праздником! Мы желаем вам стойкости и мужества. Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение и радость от достигнутого. И пусть наша заповедная система крепнет и получает должную поддержку государства. А Всемирный фонд дикой природы всегда с вами!»
Новости тематики
- В Приморье Сихотэ-Алинский заповедник получил подарки от Всемирного фонда дикой природы
- Ответственность за пожары в Приморье полностью возложена на глав районов
- Жители Приморья бьют тревогу: под петицией подписались уже более 17 тысяч
- В Приморье за год "Землю леопарда" открыли для себя около 5000 человек
- В Приморье с косаток и белух в бухте Средняя сняли арест
- В Приморье выявили крупную незаконную рубку деревьев
- Сихотэ-Алинский заповедник стал победителем конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья – 2018"
- Экология в Приморье – зона особого внимания врио
- Средств на содержание "арестованных" косаток и белух в Приморье хватит на пару недель
- Речке Амба в Приморье чуть не пришла амба
Новости раздела
- В Приморье Сихотэ-Алинский заповедник получил подарки от Всемирного фонда дикой природы
- Ответственность за пожары в Приморье полностью возложена на глав районов
- За 10 дней отдыха жители Владивостока проговорили свыше 10 млн минут только у одного оператора
- Подписка "Лицей Плюс Экзамены" поможет подготовиться школьникам Приморья к поступлению в вуз мечты
- На раздумья у школьников Владивостока осталось чуть меньше месяца
- Во Владивостоке благоустроят более 300 придомовых территорий
- Жители Приморья бьют тревогу: под петицией подписались уже более 17 тысяч
- Билеты на открытие "Берингии – 2019" можно купить в интернете
- В Приморье разрешен свободный сбор валежника
- Многим владивостокцам предстоит сделать трудный выбор
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Многим владивостокцам предстоит сделать трудный выбор
- Водителей ожидает новый побор
- Гражданам России земля на Дальнем Востоке оказалась не нужна
- Два крупных российских банка объединились
- Стало известно, кто помешал нормализовать ситуацию с парковками в центре Владивостока
- За выезд из Японии придется заплатить
- Приморцу грозит 45 лет тюрьмы после ареста ФБР
- Путин дал важные поручения по Владивостоку
- Россия хочет отказаться от газификации жилого сектора
- Для выдачи субсидий бизнесу создадут новый сайт