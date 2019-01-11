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Ответственность за пожары в Приморье полностью возложена на глав районов
Главам районов поручено обеспечить по две смены пожарных в дежурстве и по две смены резервной группы, которые можно оперативно задействовать на тушении в любой точке
Организовать четыре дежурных и резервных группы для тушения палов и пожаров в лесах, а также провести полную ревизию сил и средств пожаротушения в каждом из районов Приморья – такую задачу главам районов и руководителям профильных ведомств поставил губернатор Олег Кожемяко в пятницу, 11 января, на заседании краевой КЧС, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как доложил директор департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко, с начала года в Приморье зарегистрировано семь лесных пожаров. Все они, кроме одного, были ликвидированы в первые же сутки. За прошедшие сутки, 10 января, потушены два пожара в Ольгинском и Ханкайском районах, привлекались 15 человек и три единицы техники. За сутки в крае зафиксировано 25 тепловых аномалий.
«Одной из причин данных пожаров является переход неконтролируемых палов сухой растительности на территорию лесного фонда с прилегающих к ним земель. В Партизанском районе пожар перешел с территории базы отдыха “Этюд” и культурно-оздоровительного центра, в Ольгинском – с территории рыболовецкого колхоза “Моряк-Рыболов” и Васильковского общества охоты и рыболовов. Документы в отношении тех, кто устраивал палы, мы направили для разбирательства в прокуратуру. На основании размера ущерба будет определяться ответственность – административная или уголовная», – сообщил Валентин Карпенко.
Олег Кожемяко поручил всем главам районов обеспечить по две смены пожарных в дежурстве и по две смены резервной группы, которые можно оперативно задействовать на тушении в любой точке района.
«Должна быть готова техника и запас топлива, чтобы немедленно приступить к тушению. Проведите в каждом районе ревизию наличия средств пожаротушения в пожарных частях, проверьте, насколько оборудование готово и соответствует современным требованиям, есть ли спецодежда для обеспечения пожарных и добровольцев, вплоть до наличия раций. Основной пожароопасный период будет весной, и к нему мы должны быть полностью готовы», – подчеркнул губернатор.
Он также дал команду главам районов усилить взаимодействие с МЧС, пожарными группировками регионального и федерального подчинения.
«Пожары на вашей территории – полностью ответственность глав. Реагирование на пожар в первые часы позволяет ликвидировать его на малой площади в первые же сутки», – обозначил Олег Кожемяко.
Для введения особого противопожарного режима на территории Приморья на данный момент, по мнению специалистов, оснований нет. По итогам заседания КЧС в 19 муниципалитетах Приморья объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда. Это Уссурийское лесничество (Уссурийский городской округ, Михайловский, Ханкайский, Пограничный и Хорольский районы), Кавалеровское лесничество (Кавалеровский, Ольгинский районы и Дальнегорский городской округ), Сергеевское лесничество (Партизанский и Находкинский городские округа, Партизанский и Лазовский районы), Владивостокское лесничество (Владивостокский и Артемовский городские округа, Большой Камень, Хасанский и Надеждинский районы), Тернейское лесничество (Тернейский район и часть Дальнегорского городского округа). Открытие пожароопасного сезона предполагает готовность сил и средств к немедленному тушению пожаров. Для населения этот режим не предполагает ограничений по нахождению в лесах.
В ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что ведомство усилило профилактическую работу с населением. За прошедшие сутки специалисты провели 43 профилактических рейда в частном жилом секторе и в садово-огороднических товариществах, распространено 650 памяток о соблюдении мер пожарной безопасности, проинструктировано 912 человек.
За нарушение требований пожарной безопасности в отношении граждан составлено 15 протоколов об административных правонарушениях, в адрес органов местного самоуправления и организаций вручено восемь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований пожарной безопасности.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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