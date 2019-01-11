За 10 дней отдыха жители Владивостока проговорили свыше 10 млн минут только у одного оператора

Это почти 180 тысяч часов, что равняется примерно 20 годам непрерывных бесед

Закончились новогодние каникулы с чередой праздников, массовых поздравлений, выходных дней, когда можно не торопясь пообщаться с друзьями и близкими. «МегаФон» подвёл итоги каникул и подсчитал, сколько было сказано и скачано за время отдыха абонентами оператора в столице Приморья. Полученные данные подтверждают несомненный тренд последних лет – для праздничного общения владельцы цифровых гаджетов все чаще пользуются социальными сетями и мессенджерами.

Смартфоны и другие мобильные гаджеты – постоянные спутники приморцев. Тем более они востребованы в праздники, когда есть масса свободного времени. Анализ данных голосового и интернет-трафика абонентов компании «МегаФона» показал, что в краевом центре Приморского края каникулы прошли в «цифре».

За 10 дней отдыха владивостокцы проговорили свыше 10 миллионов минут или почти 180 тысяч часов – это равняется примерно 20 годам непрерывных бесед. Однако же еще больше впечатляют показатели интернет-трафика. С помощью своих мобильных устройств с 30 декабря по 8 января абоненты краевой столицы передали такой объём данных, которого хватило бы на 200 000 селфи. В настроении поговорить жители Владивостока были в последний день старого и первый день нового года, а интернетом активнее всего пользовались в последние два дня отдыха – 7 и 8 января.

Все активнее с каждым годом абоненты «МегаФона» пользуются мессенджерами, которые позволяют мгновенно делиться с друзьями праздничными фотографиями и видео. Возможности сети «МегаФон» сегодня позволяют без проблем отправлять, загружать и просматривать фото- и видеофайлы. К тому же накануне праздников специалисты компании провели большую работу по обеспечению качественной и стабильной мобильной связи в местах массовых новогодних гуляний – на центральных площадях и в парках приморских городов.

«Праздники – это всегда время повышенной ответственности для оператора, а новогодние праздники – особенно, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Праздничное настроение современного человека во многом зависит о того, насколько комфортно ему будет общаться с близкими, делиться фото и видео в социальных сетях и мессенджерах, смотреть онлайн фильмы. Итоги 10 дней отдыха показали, что мы отлично справились с этой задачей».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.