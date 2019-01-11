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Подписка "Лицей Плюс Экзамены" поможет подготовиться школьникам Приморья к поступлению в вуз мечты
Образовательный онлайн-сервис «Ростелеком Лицей» предлагает оформить подписку «Лицей Плюс Экзамены», которая включает пакет решений для оптимальной подготовки школьников 9-11 классов к экзаменам.
Стоимость месячной подписки – 499 рублей, что значительно выгоднее, чем приобретать включенные в нее решения по отдельности. Подписчики могут самостоятельно выбрать курсы и тренажеры в зависимости от того, какие знания важно «подтянуть», чтобы поступить в нужный вуз.
Подписка «Лицей Плюс Экзамены» – это целый пакет образовательных интернет-сервисов, который формируется под задачи конкретного ученика:
- углубленное тестирование с максимально подробными результатами с точки зрения профориентации;
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- онлайн-консультант – персональный помощник, которому можно задать любые вопросы, касающиеся обучения и составления траектории развития;
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- один курс по любому предмету на выбор с лучшими преподавателями из МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и других ведущих вузов страны;
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- один тренажер на выбор для эффективной самостоятельной подготовки;
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- повышенные скидки на покупку других курсов, тренажеров, занятий с репетиторами;
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- календарь, в котором собраны самые значимые события в сфере образования;
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- «Мои бонусы» – бесплатные материалы от партнеров: семинары, учебники, курсы и многое другое.
Задача сервиса «Ростелеком Лицей» – сделать дополнительное школьное онлайн-образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлены специально отобранные сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Доступны различные онлайн-форматы, оптимальные для разных стилей получения знаний: занятия с репетитором, курсы и тренажеры по более чем 15 предметам школьной программы. Персональный куратор поможет выбрать поэтапную программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей.
Все подробности о платформе «Ростелеком Лицей», подписках и акциях доступны по ссылке.
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