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На раздумья у школьников Владивостока осталось чуть меньше месяца
Во Владивостоке выпускники школ выбирают предметы для сдачи ЕГЭ
До 1 февраля выпускники школ Владивостока должны решить, какие именно предметы, помимо русского языка и математики, они хотят сдавать в форме ЕГЭ дополнительно. На раздумья у школьников осталось чуть меньше месяца. Одиннадцатиклассники должны подать соответствующие заявления руководству образовательных учреждений, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Для получения аттестата о среднем образовании старшеклассники обязательно должны сдать русский язык и математику. Еще девять предметов - физика, химия, биология, география, история, обществознание, литература, иностранный язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии - предлагаются им на выбор. Школьники сами решают, какие дисциплины им пригодятся при поступлении в вуз. Уже много лет подряд лидер среди предметов на выбор – обществознание.
В этом году выпускников российских школ ждет и нововведение - они впервые смогут сдать ЕГЭ по китайскому языку. До этого для сдачи были доступны английский, французский, немецкий и испанский.
Напомним, в декабре в гимназии № 2 Владивостока прошло общегородское родительское собрание, посвященное вопросам ЕГЭ. Специалисты управления образования и члены предметных комиссий по проверке заданий познакомили родителей с нормативными документами, проектом расписания ЕГЭ на 2019 год, процедурой проведения, вопросами психологической подготовки учащихся к экзамену.
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