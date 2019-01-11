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Во Владивостоке благоустроят более 300 придомовых территорий

11 Января 2019, 08:40 | Приморье

Во Владивостоке началась подготовка к реализации программы благоустройства дворов, которая будет проводиться в рамках краевого проекта «1000 дворов»

Совещание прошло под руководством и.о. главы города Олега Гуменюка, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Напомним, что проект был инициирован губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Для участия в проекте жители всего края собирали подписи и подавали свои заявки. По итогам приема заявок победителями проекта стали также жители более 300 домов Владивостока, которым вручили сертификаты.

Как доложила заместитель начальника – начальник планово-экономического отдела управления содержания жилищного фонда Евгения Миськова, программа «1000 дворов» станет подпрограммой государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Уже к середине февраля администрация Владивостока сформирует подпрограмму и направит заявку на субсидирование работ по благоустройству территорий в администрацию Приморского края.

Олег Гуменюк поручил профильным структурным подразделениям администрации города выехать по всем адресам, попавшим в список победителей, проработать вопросы собственности и целевого назначения земельных участков, изучить наличие подземных коммуникаций и других возможных ограничений на участках, где предполагается установка детских и спортивных площадок, оценить объем работ и просчитать сметы.  

Проекты благоустройства будут представлены жителям. Именно они выберут, какой детский игровой или спортивный комплекс будет установлен во дворе их дома.

«Нам предстоит благоустроить во Владивостоке более 300 объектов – отремонтировать порядука 140 внутриквартальных проездов и придомовых территорий, установить более 100 детских и 70 спортивных площадок. Все работы должны быть проведены на высоком уровне, с использованием качественных материалов и соблюдением всех норм безопасности, - подчеркнул Олег Гуменюк. – Также в сметных расчётах по каждому объекту необходимо предусмотреть не только установку непосредственно игрового и спортивного оборудования, но и благоустройство территории – устройство безопасного покрытия площадок, установку лавочек и урн, ограждения, а также освещения площадок в ночное время».

Программа рассчитана на несколько лет, количество объектов, которые будут благоустроены в 2019 году, зависит от суммы выделенного финансирования и смет на проведение работ по каждому адресу.

Планируется, что работы по благоустройству территорий начнутся уже в апреле-мае 2019 года.

Анастасия Котлярова (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: благоустройство  1000 дворов 



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