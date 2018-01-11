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Жители Приморья за время новогодних каникул успели посетить более 100 стран

11 Января 2018, 15:42 | Приморье

Приморцы стали «чемпионами» по количеству направлений туристических маршрутов среди жителей других дальневосточных регионов

Жители Приморского края, которые решили провести новогодние каникулы за рубежом, выбрали преимущественно проверенные направления и традиционные маршруты. Компания «МегаФон» проанализировала активность своих абонентов в международном роуминге за последние две недели и выяснила, в каких странах побывали жители Приморья.

Наиболее популярным направлением, как обычно, стал Китай -  его выбрала почти треть путешественников. На втором месте предпочтений приморских абонентов «МегаФона», зарегистрированных в международном роуминге, со значительным отрывом оказался Таиланд, следом за ним - Южная Корея. Четвертое и пятое место делят вполне ожидаемая Япония и - совершенно неожиданно – Швейцария. Всего же за время новогодних каникул приморцы успели посетить более 100 стран, став «чемпионами» по количеству направлений среди жителей других дальневосточных регионов.

С декабря «МегаФон» предоставил возможность общаться безлимитно в мессенджерах в международном роуминге для абонентов тарифной линейки «Включайся!». Особой популярностью пользовались WhatsApp и Telegram. Мессенджеры в роуминге удобны тем, что за 99 рублей в сутки абонент не только может писать и отправлять сообщения и файлы, но и совершать звонки. Благодаря этой услуге 1 января 2018 года доля мессенджеров в общем объеме потребленного за границей интернет-трафика выросла на 70% по сравнению с 1 января 2017 года.

«Смартфон и быстрый мобильный интернет – неизменные спутники современного путешественника, - отмечает Александр Доркин, и.о. директора Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – А чтобы делиться отпускными впечатлениями было еще проще и выгоднее, мы разработали удобные предложения. С ними вы всегда будете на связи при этом легко останетесь в рамках запланированных расходов».

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: связь  Мегафон  каникулы 



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