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Жители Приморья за время новогодних каникул успели посетить более 100 стран
Приморцы стали «чемпионами» по количеству направлений туристических маршрутов среди жителей других дальневосточных регионов
Жители Приморского края, которые решили провести новогодние каникулы за рубежом, выбрали преимущественно проверенные направления и традиционные маршруты. Компания «МегаФон» проанализировала активность своих абонентов в международном роуминге за последние две недели и выяснила, в каких странах побывали жители Приморья.
Наиболее популярным направлением, как обычно, стал Китай - его выбрала почти треть путешественников. На втором месте предпочтений приморских абонентов «МегаФона», зарегистрированных в международном роуминге, со значительным отрывом оказался Таиланд, следом за ним - Южная Корея. Четвертое и пятое место делят вполне ожидаемая Япония и - совершенно неожиданно – Швейцария. Всего же за время новогодних каникул приморцы успели посетить более 100 стран, став «чемпионами» по количеству направлений среди жителей других дальневосточных регионов.
С декабря «МегаФон» предоставил возможность общаться безлимитно в мессенджерах в международном роуминге для абонентов тарифной линейки «Включайся!». Особой популярностью пользовались WhatsApp и Telegram. Мессенджеры в роуминге удобны тем, что за 99 рублей в сутки абонент не только может писать и отправлять сообщения и файлы, но и совершать звонки. Благодаря этой услуге 1 января 2018 года доля мессенджеров в общем объеме потребленного за границей интернет-трафика выросла на 70% по сравнению с 1 января 2017 года.
«Смартфон и быстрый мобильный интернет – неизменные спутники современного путешественника, - отмечает Александр Доркин, и.о. директора Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – А чтобы делиться отпускными впечатлениями было еще проще и выгоднее, мы разработали удобные предложения. С ними вы всегда будете на связи при этом легко останетесь в рамках запланированных расходов».
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