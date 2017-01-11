В Приморье впервые представлена фотовыставка из архивов Лазовского заповедника

К своему профессиональному празднику – Дню заповедников и нацпарков - Объединенная дирекция Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» подготовила фотовыставку «Страницы пошлых лет». Архивные снимки запечатлели историю ООПТ в фотографиях, начиная с 70-х годов, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

На выставке, размещенной в библиотеке села Лазо, представлена 21 фотография. Любительские черно-белые и цветные снимки отражают деятельность людей, стоявших у истоков особо охраняемой территории. Камера запечатлела сотрудников заповедника и их трудовые будни, в объектив попали как директора, так и рядовые работники, рассказали "Золому Рогу" в пресс-службе Лазовского заповедника.





Василий Храмцов с конфискатом. 1974 год.





Виталий Медведев. 1985 год.





В питомнике горалов в Киевке в конце 70-х годов.

На фотографиях зафиксированы мгновения жизни заповедника: вот идет закладка дендропарка в начале 80-х годов, вот сотрудники ООПТ в питомнике горалов в Киевке в конце 70-х годов, а вот кипит работа на заготовке сена. В экспозиции представлены фото первых директоров заповедника Константина Абрамова, Льва Капланова, Василия Храмцова, и старейших сотрудников, на фото еще совсем молодых - Николая Голайды, Виталия Старостина, Владимира Медведева и других.

Часть представленных снимков специалисты отдела экопросвещения отобрали в архиве заповедника, а часть собрали по семьям бывших и нынешних сотрудников ООПТ. Все они выставляются впервые. Экспозиция задумана передвижной: в дальнейшем она будет демонстрироваться в клубах и школах многих населенных пунктов Лазовского района.

В среду, 11 января, в России отмечают День заповедников и национальных парков. Он дает старт Году особо охраняемых природных территорий, которым стал 2017 год.