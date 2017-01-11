В налоговую придется "стучать" на самого себя

Отсутствие уведомлений из налоговых органов отныне не является уважительной причиной по неуплате налогов

Граждан, обязанных платить налоги - транспортный, земельный и на имущество, ждут серьезные санкции, если за все время владения дачами, квартирами, земельными участками и другой недвижимостью они не платили за них налоги только из-за того, что не получали уведомлений из налоговых органов и не заявляли налоговую льготу по этим объектам, пишет «Российская газета».

В апреле 2014 года в России вышел закон, по которому отсутствие налоговых уведомлений из налоговых органов не является уважительной причиной по неуплате налогов. За исключением льготников. Гражданам до 31 декабря года следующего за налоговым периодом, в котором они владели таким объектом, необходимо самим уведомить налоговых инспекторов о машинах, земельных участках и квартирах-невидимках. В ином случае это будет расценено как утаивание собственности от налогов.

Сообщение о наличии собственности можно представить в любую налоговую инспекцию лично (или через представителя), либо направить по почте заказным письмом, либо передать в электронной форме по интернету, либо через личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru.

Специальная форма сообщения утверждена приказом ФНС и размещена с 2014 года на интернет-сайте ФНС России. Она действует и сейчас.

Так что если собственники объектов-невидимок, приобретенных в 2015 году, проигнорировали требование закона или не знали о нем (а незнание не освобождает от ответственности), то уже в 2017-м они могут быть привлечены к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога за каждый объект налогообложения.

Кроме того, начиная с 2017 года при получении от граждан сообщений об объектах-невидимках налоговики по совокупности рассчитают налоги за три предшествующих календарных года. Правда, не ранее момента возникновения права собственности на машину или дачу. Конкретная сумма налога будет зависеть от объекта налогообложения (вид недвижимости - квартира, дача, гараж, баня), от назначения и размера земельного участка, мощности автомобиля.

Если же налогоплательщик ранее получал налоговое уведомление и не получил его в 2016 году, то это другой вопрос. Возможно, что он зарегистрировался на сайте ФНС России в «Личном кабинете налогоплательщика» и не обратился до 01.09.2016 г. к налоговикам с просьбой присылать ему налоговые квитки по почте, как всегда, в бумажном виде. А если так, то по закону налоговики не обязаны направлять бумажные уведомления по адресу.

Таким образом, неполучение уведомления по почте, в связи с чем гражданин решил не платить налоги, не освобождает его от штрафов и пени.

В ФНС также уточнили, что налоговые уведомления за 2015 год не посылались тем налогоплательщикам - владельцам имущества, которые имеют налоговые льготы или налоговые вычеты, полностью освобождающие собственников от уплаты налога. Это касается в большей степени пенсионеров и других льготников. Кроме того, уведомления не рассылаются, если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей (за исключением расчетов за 2013 год). Тем не менее в этом случае обязанность по уплате налога сохраняется (соответственно будут начисляться пени), просто уведомление направят позже, когда сумма задолженности превысит 100 рублей.

На вопрос «РГ», каким образом гражданам разрешать спорные ситуации, в ФНС порекомендовали обращаться в налоговый орган, непосредственно администрирующий объект налогообложения.

Либо изложить проблему воспользовавшись интернет-сервисом на сайте ФНС России.

Также надо иметь в виду, что по статье 138 Налогового кодекса неправомерные действия или бездействие должностных лиц налоговых инспекций могут быть обжалованы в ФНС или в судебном порядке.

По словам адвоката компании «Налоговик» Антона СОНИЧЕВА, например, при расчете суммы налога, подлежащей уплате, налоговики могут допустить ошибку - не применить льготу, на которую налогоплательщик имеет право, неверно определить налоговый период, сам объект налогообложения. В таком случае налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о перерасчете суммы налога. Доводы должны быть подкреплены письменными доказательствами.

Что же грозит физлицам, налогоплательщикам за несвоевременную уплату имущественных налогов за 2015 год?

Этот срок истек 1 декабря 2016 года. Начиная со 2 декабря 2016 года на сумму долга автоматически начисляется пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа до момента уплаты долга.

Однако 30 ноября 2016 года в России принят закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Он касается налогоплательщиков из 28 регионов страны, в которых за 2015 год налог на имущество физлиц платится исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Региональным законодателям дано право самостоятельно устанавливать, что пеню при неуплате данного налога за 2015 год можно начислять начиная с 1 мая 2017 года. В частности, закон города Москвы уже подписан 14 декабря 2016 года.