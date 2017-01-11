Зимний отдых в Приморском крае продолжается

Туристско-информационный центр Приморского края предлагает несколько вариантов туров

Зимние каникулы закончились, однако все, у кого есть возможность продлить их или кто не желает сидеть дома в выходные, могут потратить зимний отдых на приятное и полезное времяпрепровождение в Приморье. Так, Туристско-информационный центр Приморского края приглашает всех желающих на зимний отдых в Приморье под девизом «Успеть до начала весны», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

ТИЦ предлагает несколько вариантов туров, в которые непременно нужно отправиться туристам в холодный период времени.

Покорение вершин и водопадов

Путешествия на водопады могут быть интересными даже зимой. Уникальный шанс окунуться в романтику зимнего отдыха, ощутить силу и мощь стихии воды, насладиться красотой и величием водопадов. Одни из доступных по расположению - Кравцовские водопады в Хасанском районе, водопад Берендей и Ворошиловские водопады в Партизанском районе. Для особо смелых предлагается попробовать себя в ледолазании по замерзшим Шкотовским водопадам.

В трех часах езды от Владивостока располагаются прекрасные и манящие снежные вершины. Гора Ливадийская, Литовка, Туманная прекрасно подходят для посещения в зимнее время года. Почувствовать себя покорителем горных вершин, окунуться в снежные покровы, подышать свежим морозным воздухом. Мало подняться по заснеженным тропинкам к вершине, не менее интересным будет и спуск. Рекомендуется внимательно смотреть по сторонам: потрясающие пейзажи зимней природы оставят неизгладимое впечатление об отдыхе.

Дегустационные экскурсии: сыр, вино и копченая рыбка

Любители правильного и вкусного отдыха смогут отправиться в страну сыроваров, или в место под названием «Сырная деревня». Можно побывать в настоящей русской деревне, отведать традиционные блюда, попробовать настоящий чай на приморских травах.

Туристов ожидает серия мастер-классов: посетители смогут собственноручно приготовить домашний сыр, смастерить куклу-оберег из трав, прокоптить рыбку в шарабане. Домой, помимо приятных впечатлений, каждый сможет увезти вкуснейшие разновидности домашних сыров.

В Приморском крае также каждое воскресенье туристов ожидает увлекательный зимний отдых с приятным бонусом - посещением Майхинского винодельческого хозяйства. Экскурсия на винодельню включает в себя дегустацию благородного напитка.

А подножие горы Пидан порадует изумительным и приятным отдыхом: катание на беговых и горных лыжах, тюбинги, коньки. Также здесь лучшие зимние развлечения для взрослых и детей - прогулки по лесу, традиционные русские забавы: игры в снежки и лепка снеговиков.

«Земля леопарда» и «Теплое море»

Хасанский район известен как уникальное место, где на одной территории проживают 50 особей дальневосточных леопардов. Основное место их обитания - национальный парк «Земля леопарда». А в «Теплом море» можно искупаться в бассейне с горячей водой.

В гости к хаски

Каждое воскресенье любители увлекательного и необычного отдыха могут насладиться обаянием и красотой снежных псов - хаски. Экскурсия в питомник ездовых собак познакомит вас с историей происхождения, их привычками и особенностями. Здесь можно будет не только увидеть и потрогать милых и добрых животных, но также попробовать себя в роли тренера, почувствовать себя настоящим каюром - совершить катание на нартах.

Хаски - удивительные собаки, в их жилах течет волчья кровь, а в глазах всегда можно прочитать бесконечную любовь к человеку и смекалистый ум. Подарите любовь и ласку этим дружелюбным собакам, и они ответят двойной благодарностью.

По следам снежного человека

Заманчивая и оригинальная экскурсия приглашает вас в гости к снежному человеку. Организовать настоящий праздник для взрослых и детей с таежным чаем, лесными прогулками и посещением пещеры зимнего человека теперь стало возможно.

Хотите открыть для себя новое и интересное знакомство, а также соприкоснуться с природой всего в нескольких часах езды от города? Тогда этот тур для вас!

Горнолыжка зовет!

Горнолыжные базы отдыха приглашают на отдых: к услугам туристов прокат зимних видов горнолыжного и сноубордического снаряжения. Разноуровневые подъемники, помощь опытных инструкторов, возможность проживания на базах отдыха - все это сделает ваш отдых интересным, увлекательным и незабываемым.

Топ-5 лучших мест активного отдыха:

- Центр зимнего отдыха «Комета» (Владивосток);

- Горнолыжная база «Грибановка» (Шкотовский район, село Анисимовка);

- Центр зимних видов отдыха «Синяя сопка» (Артем);

- Лыжная база «Бодрость» (Арсеньев);

- Горнолыжная база «Орлиная» (Шкотовский район, поселок Штыково).

По местам былой славы Амура и Тимура

Сафари-парк приглашает жителей и гостей края полюбоваться красотой зимней природы, увидеть и потрогать животных, которые свободно разгуливают по территории парка без каких-либо ограничений. Каждый сможет покормить обитателей парка, а также узнать особенности зимней жизни, привычек приморских животных. Также, спустя год, все смогут узнать, что сейчас происходит в жизни у известных и любимых всеми героев - тигра Амура и козла Тимура.

Любителям приятного отдыха, креативным и творческим людям необходимо посетить Арт-парк «Штыковские пруды». Каждый день вас ожидают мастер-классы по мыловарению, керамике, фьюзингу и многим другим направлениям. Поделка, сделанная собственными руками, будет напоминать вам о прекрасном зимнем отдыхе.