Бизнес-гороскоп: Овнам пока лучше стоять и не шевелиться

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января

ОВЕН. В первую половину недели, особенно в понедельник и среду, желательно ничего серьезного не предпринимать, в рабочий ритм вы будете входить довольно медленно. В четверг возможны интересные финансовые предложения. В воскресенье деловые новости порадуют вас.

ТЕЛЕЦ. Финансы наконец-то перестают «петь романсы», и наступает стабильная неделя в денежном отношении. В среду возможны новые поступления на зарплатный счет. В пятницу постарайтесь не потратить слишком много на распродажах.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение вполне стабильно. Вас ждет дополнительный источник дохода, причем это будет интересный, творческий проект. Во вторник возможны денежные поступления. Воскресенье - благоприятный день для необходимых покупок и приобретений.

РАК. Будьте осторожны, не тратьте лишнего. Грандиозные планы чреваты большими расходами. В среду вероятны денежные поступления, не спешите с ними расставаться, они вам пригодятся для другого.

ЛЕВ. Закулисные сделки и финансовые аферы могут ударить по вашему карману. Вам предоставят определенные кредиты доверия, но общая финансовая ситуация будет зависеть не только от вас. Удачное время для подготовки отчетов и решения налоговых вопросов.

ДЕВА. Неделя может подарить удачные деловые переговоры, которые откроют широкие перспективы. Понедельник и среда - хорошее время для покупок. Не бойтесь переплатить, напротив, лучше выбирать вещи дороже и качественнее.

ВЕСЫ. Вероятно поступление денег из непредвиденного источника. В понедельник или среду вам, судя по всему, придется участвовать в производственном совещании или готовить отчет для начальства. В четверг риск в финансовой области нежелателен. В субботу обходите стороной магазины бытовой техники.

СКОРПИОН. Возможны новые денежные поступления в начале недели. Начальству и заказчикам понравятся ваши идеи и нестандартный творческий подход к поставленным задачам. Ваш авторитет возрастет, среди коллег появятся друзья и единомышленники.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя вполне успешна в финансовом плане, что позволит реализовать ваши давние замыслы. В четверг вероятны денежные поступления. Обсудите с близкими людьми возможные финансовые вопросы.

КОЗЕРОГ. В первой половине недели не стоит обольщаться обещаниями партнеров, исполнения придется ждать довольно долго. В пятницу стоит начать экономить, возможно - просто воздержаться от походов в кафе и в магазин. Рассчитывать на денежные поступления на этой неделе не приходится.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе ваша инициатива в финансовых делах позволит укрепить ваш авторитет в коллективе. Можно ожидать повышения по службе. Во вторник или среду вас могут порадовать долгожданные денежные поступления. В пятницу будут удачными деловые встречи с партнерами по бизнесу.

РЫБЫ. Ваше финансовое положение вполне стабильно. Вам сопутствует успех в бизнесе, и, может быть, даже в авантюрных начинаниях. Это в любом случае лучше, чем застой. Главное - уметь просчитывать риски. В субботу не стоит планировать серьезных покупок и приобретений.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.