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В Приморье в 2016 году появится восемь новых авиарейсов

11 Января 2016, 11:30 | Приморье

В Приморье продолжат развитие малой авиации. Еще 8 внутренних авиарейсов появится в крае в новом году. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В эфире итоговой программы «Блиц. Владимир Миклушевский» ВГТРК «Владивосток» к главе региона обратилась жительница поселка Восток Красноармейского района Приморья с вопросом, будет ли открыто авиасообщение с отдаленным населенным пунктом края.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, в новом году в крае появится еще восемь новых авиамаршрутов, в том числе и в поселок Восток.

«Уже сегодня самолеты внутренней авиации летают по 11 маршрутам. Мы постепенно развиваем маршрутную сеть. Для жителей края, пользующихся внутренними авиаперевозками, должны быть созданы элементарные удобства. Нужно подготовить посадочные площадки, аэродромы и авиавокзалы, и эта работы идет очень активно», - отметил Миклушевский.

Губернатор рассказал, что сегодня география полетов малой авиации расширила рамки до межрегиональных - из поселка Кавалерово открыт маршрут в город Хабаровск.

Самолеты малой авиации пользуются большой популярностью у жителей края, с начала полетов выполнено почти 1,5 тысячи рейсов и перевезено более 21 тысяч пассажиров.

В планах покупка третьего самолета для внутренней авиации, рассматривается вариант приобретения в содружестве с авиакомпанией «Аврора».

Отметим, стоимость билетов составляет в среднем около 1 600 рублей даже на самые протяженные маршруты благодаря программе субсидирования из бюджета Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: приморье  авиация  самолет 



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