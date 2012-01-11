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На авиабазе ТОФ в Приморье начались сборы парашютистов-морпехов
11 Января 2012, 14:04 | Приморье
ПРИМОРЬЕ, 11 января, ZRPRESS. На авиационной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированной на территории Приморского края, начались сборы парашютистов бригады морской пехоты ТОФ.
К учебно-тренировочным прыжкам привлечены десантно-штурмовые и разведывательные подразделения. В настоящее время морские пехотинцы проходят наземную подготовку, изучают парашютную систему, способы ее укладки. На специальных тренажерах отрабатывают различные элементы прыжка. В ближайшие дни начнутся первые тренировочные прыжки с вертолета и военно-транспортных самолетов Ан-26.
Сборы парашютистов морской пехоты продлятся до конца февраля, и в них примут участие около 1000 человек.
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