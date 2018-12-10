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В Приморье введут новые льготы

10 Декабря 2018, 18:37 | Приморье

Дополнительные меры поддержки в отношении приморских пенсионеров и ветеранов труда будут приняты в Приморье. В регионе будут приняты новые льготы для тех, кто имеет трудовой стаж 40 и более лет, для них снизится плата за капитальный ремонт. Об этом заявил врио губернатора края Олег Кожемяко на встрече с почетными гражданами региона 10 декабря, сообщает газета «Золотой Рог».

По его словам,  планируется в целом изменить подход к системе  капитального ремонта – определять объем и объекты для работ вместе с муниципалитетами, а также доводить до них соответствующие лимиты. Новую меру поддержки в связи с этим предусмотрят и для пожилых приморцев.
 
«Самый главный вопрос, который волнует всех жителей, мы это слышим на встречах, что люди, проработавшие 40 и более лет, не видят перспектив ремонта своего жилья в ближайшее время. Поэтому будем принимать закон – тем, кто проработал 40 и более лет, уменьшать плату за капремонт. Это хороший шаг, который облегчит жизнь людей, отдавших свои годы на благо Приморья», – заявил врио губернатора, отметив, что разница в оплате будем компенсироваться из краевого бюджета, чтобы ремонт проводился в запланированном объеме.

 

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: льготы  ветераны  бюджет  приморье  жкх  пенсия  ремонт  компенсация 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј11:20, 11.12.2018#

    Будут приняты, введут, построят все в будущем а как жить тоже в будущем когда кушать хочется сейчас?! Столько обещаний даже Путин не давал перед своим так сказать избранием!

  • Борцун с коррупцией11:28, 11.12.2018#

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